Juan Martín Del Potro, quien se recupera de una lesión en la rótula de su pierna derecha que lo mantuvo al margen del circuito durante casi seis meses, posteó un video de sus rehabilitación con el epígrafe "patinando por un sueño".

Delpo no compite desde mediados de junio, cuando sufrió una fractura en Queen's, después de una lesión similar que había tenido en Shanghai en octubre del 2018. Esta temporada solo jugó 12 partidos, con 8 triunfos y 4 derrotas, y tuvo que bajarse de la exhibición frente a Roger Federer por no estar al 100 por ciento desde el punto de vista físico.

Días atrás, el tandilense había asegurado: "Ojalá pueda volver pronto. Ahora no puedo ponerme un torneo como objetivo después de no haber ido a Estocolmo. Cuando la rodilla esté OK jugaré el torneo que sea, mientras tanto me sigo rehabilitando. Tengo muchas ganas de volver a jugar al tenis y quiero hacerlo por mucho tiempo, así que, si la rodilla todavía no me acompaña, esperaré hasta tener esa señal concreta y segura de elegir un torneo y saber que lo voy a poder jugar".