Cerca. Juan Martín del Potro estuvo cerca de ser tercero en el ranking pero no pudo porque cayó con Nadal en Wimbledon. Igual, el argentino continúa cuarta en posición expectante.

Madrid, España, EFE



El argentino Juan Martín del Potro estuvo cerca de lograr la hazaña histórica de pasar al tercer puesto del ranking de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales), lugar que nunca antes pudo llegar, si hubiese ganado el tradicional torneo de Wimbledon, pero su caída en cuartos de final ante Rafael Nadal se lo impidió. Así y todo, el tenista argentino continúa en una expectante cuarta posición.



Por otro lado, Rafael Nadal prosigue una semana más en lo más alto de la clasificación del ranking de la ATP, a pesar de la derrota en semifinales ante Novak Djokovic, vencedor de Wimbledon 2018, hecho que le permite regresar al Top-10.



Tras la disputa del tercer Grand Slam del año, Rafael Nadal amplió la ventaja sobre un Roger Federer que perdió puntos, ya que ganó el año pasado, después de caer en cuartos de final ante el sudafricano y finalista de Wimbledon 2018, Kevin Anderson.



El español Nadal, que cayó en cuartos de final de Wimbledon el pasado año, sumó una ronda más que el año pasado, lo que le permitirá mantenerse en cabeza de la clasificación hasta el US Open, el cuarto y último torneo de Grand Slam de la temporada 2018.



El vigente campeón de Wimbledon, Novak Djokovic, ascendió once puestos y ya es número 10 del mundo. Mientras tanto, el sudafricano y finalista de este año, Kevin Anderson, subió tres puestos y se colocó en la quinta posición de la clasificación.



Con respecto a los primeros puestos, la clasificación prácticamente no varió. El alemán Alexander Zverev continúa en el tercer puesto, mientras que el argentino del Potro, cuarto. El estadounidense John Isner, semifinalista de Wimbledon 2018, asciende hasta la octava posición ganando dos puestos.



Los tenistas argentinos Marco Trungelliti y Guido Pella avanzaron en el torneo de Umag (Croacia) tras vencer por abandono del ruso Alexey Vatutin y al japonés Taro Daniel (1-6, 6-3 y 6-3), respectivamente.



Trungelliti se clasificó para los dieciseisavos de final sin esfuerzo por la salida antes de tiempo de su rival cuando ganaba el primer set 3-2.



Mientras, su compatriota, sufrió más para deshacerse de su rival y se verá las caras en octavos con el ganador del partido que disputarán el esloveno Aljaz Bedene y el portugués Joao Sousa.



El tenista argentino Juan Londero ganó en la ronda previa del torneo de Bastad (Suecia) al suizo Henri Laaksonen (7-6 y 6-4), mientras que su compatriota Leonardo Mayer perdió frente al italiano Matteo Berrettini (3-6, 6-3 y 6-4). Londero alcanzó los dieciseisavos de final después de ganar dos sets parejos y se enfrentará al portugués Gastao Elias.