El tandilense Juan Martín Del Potro, uno de los mejores tenistas argentinos de la historia, anunció ayer que luego del Argentina Open jugará el ATP 500 de Río de Janeiro, en Brasil, y es muy posible que se retire del tenis profesional debido a la persistente lesión que padece en su rodilla derecha.

"Todo el mundo esperaba que vuelva al tenis, pero esto será más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder seguir adelante y la rodilla me tiene viviendo una pesadilla", expresó un triste pero resistente Del Potro ante los periodistas.

El tandilense, quien cumplió 33 años el 23 de septiembre pasado, padeció varios problemas físicos desde que debutó en el circuito profesional, las más importantes en la muñeca izquierda tres veces operada y la actual en la rótula derecha que fue la que más tiempo lo alejó del circuito, de hecho cuando regrese en el Argentina Open el martes próximo habrán transcurrido 965 días.

El tenista argentino ofreció una conferencia de prensa en una de las salas del Buenos Aires Lawn Tennis Club en la que tomó la palabra y se quebró en un llanto sentido antes de dar el mensaje que tenía preparado.

El tenista no juega al tenis en el circuito desde junio de 2019 debido a una lesión en la rodilla derecha que requirió cuatro cirugías.

Su regreso será en el Argentina Open, cuyo inicio es inminente y luego comentó que piensa jugar la semana siguiente en Río de Janeiro, aunque no ve un futuro más allá de esos dos torneos.

"Hace años que intento alternativas, tratamientos médicos y distintas maneras de solucionar mi problema, pero no lo logro. Quiero vivir como una persona de 33 años sin dolores y no como un deportista profesional, es una decisión difícil, pero la quería comunicar", confesó el tenista, campeón del US Open 2009 y ex número tres del planeta.

> El "karma" de las lesiones

Juan Martín Del Potro se reinsertará en el circuito dos años y ocho meses después de haber pisado por última vez una cancha de tenis. Salió adelante de reiteradas lesiones. El detalle de esas lesiones más importantes desde que se hizo profesional en 2005 es:

En 2008:

Enero: sufrió la fisura de una vértebra lumbar durante el Abierto de Australia.

Mayo: sufrió un desgarro lumbar durante el Masters 1000 de Roma y no pudo terminar su partido ante el escocés Andy Murray.

Noviembre: sufrió un desgarro en el aductor de la pierna derecha que le impidió terminar el juego por Copa Davis.

En 2010:

Mayo: fue operado en el tendón cubital del extensor carpiano de la muñeca derecha.

En 2011:

Mayo: Se desgarró el recto anterior izquierdo y no pudo completar el partido que jugaba ante el español Rafael Nadal en Madrid.

Noviembre: Sufrió una lesión en el hombro derecho que le impidió jugar el Masters 1000 de París.

En 2012:

Mayo: se lesionó la rodilla izquierda durante Roland Garros y recién pudo volver a jugar en Wimbledon.

Septiembre: Se lesionó un cartílago en la muñeca izquierda.

En 2013:

Abril: Abandonó un par de torneos por un cuadro virósico que le afectó las vías respiratorias.

En 2014:

Marzo: Se operó por primera vez la muñeca izquierda.

En 2015:

Enero: Se operó por segunda vez la muñeca izquierda en EEUU

Junio: Se operó por tercera vez de la muñeca izquierda. Todas las intervenciones fueron realizadas por el doctor Richard Berger.

En 2017:

Octubre: Durante el torneo de Shanghai, sufrió una caída que afectó su muñeca izquierda.

En 2018:

Mayo: Sufrió un desgarro en el aductor derecho en el Masters 1000 de Roma.

Octubre: Sufrió la fractura de la rótula derecha durante el Masters 1000 de Shanghai.

En 2019:

Junio: Repitió la fractura en la rótula derecha durante el ATP 500 de Queen"s. Luego de someterse a estudios comprobó la gravedad de la lesión que lo mantendría inactivo el resto del año.

En 2020:

Enero: Seis meses después de la operación anterior, esta vez con el atenuante de que no había podido volver a jugar, se volvió a operar, esta vez con el doctor Lee Kaplan, en Miami.

Agosto: Fue atendido por el doctor Roland Biedert en Berna, quien también lo operó.

En 2021:

Marzo: Acudió a Chicago donde fue atendido por el médico argentino Jorge Chala, un cirujano ortopédico radicado en los EEUU, quien lo operó por cuarta y última vez.