Por todo. El tandilense no quiere que le arrebaten el tercer lugar en el ranking y hoy busca dar el primer paso.

El tandilense Juan Martín Del Potro comenzará otro de los desafíos de los que más le gusta. Hoy, en el último turno, debutará en las canchas de cemento del Abierto de Estados Unidos. Del Potro llega a Flushing Meadows en un gran momento y con muchas ganas de repetir aquel inolvidable festejo de 2009, cuando conquistó su primer y único Grand Slam. Pero no será fácil la tarea para el número tres del mundo. Porque más allá de que el sorteo le deparó un camino que invita a ilusionarse, varias de las grandes estrellas del circuito también prometen mostrar sus mejores armas y lo forzarán a trabajar duro para cumplir ese sueño de gritar campeón.



Desde Rafael Nadal y Roger Federer, líderes del ranking, pasando por Alexander Zverev y Novak Djokovic, sus máximos rivales en la lucha por el tercer escalón del podio mundial, hasta Stan Wawrinka y Andy Murray. Ellos son sólo algunos de los que aparecen como amenazas en el horizonte del argentino, en un cuadro por demás competitivo.



"Venía pegando de una manera y ahora tuve que aflojar un poco, que igual es algo normal dentro de todo lo que me ha pasado. Mientras pueda seguir manejando esas molestias, voy a estar bien", comentó.



En Nueva York, el tandilense, tercer favorito, debutará hoy (cerca de las 22, con televisación de ESPN2) ante el estadounidense Donald Young, 242º del ranking y proveniente de la clasificación. Más adelante aparecen como sus posibles rivales el escocés Andy Murray, ex número uno del mundo, en la tercera ronda; el griego Stefanos Tsitsipas (15º) o el croata Borna Coric (20º), en octavos de final; el búlgaro Grigor Dimitrov (8º) o el estadounidense John Isner (11º) en cuartos; y Nadal (1º) en semis.

Del Potro, en cemento, fue finalista en Los Cabos y alcanzó los cuartos en el Masters 1000 de Cincinnati.



El diagrama para el resto



Los otros argentinos que debutarán en primera ronda serán Guido Andreozzi (118) vs. Jack Sock (18) a las 12, y al mismo horario Carlos Berlocq (160) vs. Milos Raonic (25). Luego Guido Pella (65º) vs. Casper Ruud (143). Mañana Diego Schwartzman (13) vs. Federico Delbonis (111), Facundo Bagnis (150º) vs. Gael Monfils (38º) y Leonardo Mayer (41) vs. Laslo Djere (90). Hoy, el número 1 del mundo Rafael Nadal se enfrentará con su compatriota David Ferrer (148) entro otros choques que tendrá la jornada.