Pibe de oro. Lautaro Aballay hizo una gran carrera en los 100 metros con vallas y ahora irá al Sudamericano para seguir creciendo.

El oro vale y la conquista de la primera presea dorada tuvo acento caucetero para San Juan ya que Lautaro Aballay se convirtió en el primer ganador de oro en las Finales Nacionales de los Juegos Evita para San Juan. Lo hizo al conquistar el primer puesto en los 100 metros con vallas en Sub14. Pero para seguir mejorando la cosecha sanjuanina, en el atletismo Sofía Ochoa se quedó con la medalla de plata en salto en alto Sub 17 con un registro de 1,56 m, siendo su mejor marca personal.



Siguiendo con el permanente aporte al medallero sanjuanino que siempre hace el ciclismo, las chicas fueron las que sacaron la cara al ganar medallas de plata en el scratch corrido en Punta Mogotes. En la categoría Sub 14, Ailén Magalí Balmaceda fue segunda, cosechando su segunda medalla plateada, mientras que en la Sub 16, Maitén Chirino terminó segunda en el podio.



Siempre sobre dos ruedas, pero en el mountain bike, otra vez Esmeralda Uriburu subió al podio siendo medalla de bronce en el circuito enmarcado en Punta Mogotes.



Otro de los que no se detuvo en su gran performance en natación fue Juan Ignacio Botella, quien ayer se volvió a colgar la medalla de bronce pero esta vez en 100 metros libres de natación.



En el fútbol, en la Sub 16, San Juan arrancó ganandole 2-0 a Neuquén mientras que la Sub 14 empató sin goles contra corrientes. En fútbol 7, San Juan venció 5-2 a Jujuy.



En rugby, y metidos entre los ocho mejores de los Evita, el seleccionado sanjuanino venció 35-5 a Chubut.



En el hándbol, las chicas del sub 14 cayeron por segunda vez consecutiva y ahora fue ante Formosa por 28 a 19.



En el voleibol Sub 15 femenino, derrotaron a San Luis 2-0 con parciales 25-11 y 25-13. En el beach voley femenino San Juan venció 2-1 a Santiago del Estero.



En tanto que en los deportes individuales como la esgrima, Emilia Rabiti se metió en semis.



En el boxeo, Esteban Gutiérrez ganó en la categoría 50 k. Mientras que en el karate, Sofía Rodenas clasifico a semifinales en sub 16 categoría menos de 53 kgs.



Un buen día para san Juan que probó por primera vez el sabor del oro en Mar del Plata.