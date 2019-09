Qué Lio. Messi se arrodilla del dolor, luego de la infracción que recibió ante Villarreal y derivó en la molestia en su aductor izquierdo.

Lionel Messi salió ayer lesionado en el triunfo de su equipo, Barcelona, ante Villarreal por 2 a 1 como local, en uno de los partidos de la fecha 6 de la liga de España.

El rosarino, que fue titular por primera vez en la temporada, salió en el entretiempo del encuentro con una molestia en el aductor izquierdo aunque todavía no se publicó un parte oficial por parte de Barcelona.

La lesión se produjo cuando Javi Ontiveros le quitó la pelota por la espalda, sin falta, y automáticamente el delantero cayó al piso y pidió atención médica cuando iban 28 minutos del primer tiempo.

De hecho, Messi mostró gestos de dolor y de preocupación mientras le masajearon la zona y en el descanso largo dejó la cancha, ya que lo reemplazó el francés Ousmane Dembélé.

"Cuando le pasa algo a Messi se para todo el mundo. También la grada. Pero es una pequeña molestia en el aductor y por precaución hemos decidido no arriesgar, en principio no hay más. Preferimos no tomar riesgos ahora que sale de lesión", sostuvo el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde. En las próximas horas se le realizarán estudios médicos para determinar el alcance de la dolencia.

Messi, que ganó el pasado lunes el premio "The Best", arrancó la temporada oficial con problemas físicos por una lesión en el sóleo derecho, sufrida desde que llegó de sus vacaciones en los primeros días de agosto, y lo dejó afuera varias semanas, al punto que recién la semana pasada jugó los primeros 30 minutos oficiales ante Borussia Dortmund por la Champions League, y el fin de semana sumó más acción ante Granada (derrota 2-0).



Puntos

10 Los que suma ahora el Barcelona, luego de la victoria de ayer 2-1 sobre el Villarreal en el Nou Camp. Se encuentra a uno de los líderes.

SIGUE

Hoy habrá otros cuatro partidos por la Liga española. Entre ellos, el Real Madrid, uno de los punteros con 11 puntos, será anfitrión del Osasuna; mientras que en otro, el también líder Athletic Bilbao visitará al Leganés. Otro que manda es el Granada que ya empató ayer 1-1 contra el Valladolid.