Tremendo. “Zibi” Bartman dejó la pelota de vóley por las peleas en la jaula.

Es un luchador potente.

El opuesto Zbigniew "Zibi" Bartman se ganó el corazón de los hinchas de UPCN San Juan cuando entre 2017 y 2019 integró el poderoso equipo sanjuanino. El polaco fue la figura no sólo de Los Cóndores sino de la Liga Argentina en esos años, en los que se convirtió en uno de los ídolos de UPCN. Sin embargo, hoy la vida de "Zibi" está lejos de las canchas ya que se convirtió en luchador de MMA (Artes Marciales Mixtas). "Estoy loco", bromeó desde Polonia, donde conserva la medalla de campeón de Liga Argentina con UPCN, entre otras conquistas con el club sanjuanino.

Campeón. Bartman festejó con UPCN la Liga Argentina 2017/18.

Bartman, tras alejarse de UPCN, volvió a Polonia y luego emigró a Dubái, donde estuvo jugando en el Al-Nasr. Fue entonces que el MMA se convirtió en un deporte que le llamaba cada vez más la atención. Regresó a su país y empezó a entrenar. "Acá en Polonia el MMA se hizo muy popular. Las peleas son televisadas a todo el país, también se ven por internet, el movimiento es muy grande y en paralelo se dio que muchos deportistas, de diferentes disciplinas, se volcaron al octágono. Yo acepté el desafío", aseguró Bartman, quien fue campeón de Europa con Polonia en 2009 y ganador de la Liga Mundial en 2012.

El debut del Zbigniew fue ante Tomasz Hajto, exfutbolista, muy famoso en Polonia ya que no sólo jugó en la selección de ese país sino también en equipos como el Schalke 04 de la Bundesliga. El exopuesto de UPCN, que levantó la copa de LVA en la temporada 2017/18, obtuvo una contundente victoria. Bartman ganó con una llave de estrangulamiento.

Luego, el exvoleibolista enfrentó a un futbolista, Blazej Augustyn, con pasado en clubes de Italia e Inglaterra, además de la liga polaca. Y nuevamente Bartman se quedó con el triunfo, por nocaut técnico. Es que fue tan brutal la paliza que Bartman le propinó a su rival, que este terminó con un brazo fracturado.

Ganador. El exopuesto de momento marcha invicto en sus combates.

"Trato mis actuaciones de MMA principalmente como una aventura. No tengo la presión de ganar porque ingreso al octágono como un debutante. De hecho, en la pelea con Tomasz, al entrar a la jaula tuve que romper cierta barrera porque no tengo malos sentimientos hacia él. Todo lo contrario", dijo Bartman, quien había alentado a Hajto cuando jugaba para la selección polaca.

Ahora "Zibi" se prepara para nuevos combates en la jaula y cada vez se involucra más en lo que en su país llaman "peleas anormales o monstruosas", justamente por los enfrentamientos entre representantes que vienen de otros rubros y que van acompañados por un gran show. "Me gusta que aparezcan cada vez más ex deportistas. Tengo la impresión de que estamos introduciendo nuevos estándares en la competencia anormal. Demostramos que no es necesario "matarse" unos a otros y que es posible hacer peleas interesantes para conseguir que un público más amplio se interese", señaló.