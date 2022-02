El tenista azuleño Federico Delbonis se mostró muy sólido y avanzó a los cuartos de final del Argentina Open, luego de imponerse en un partido ajustado sobre el español Pablo Andújar por 6-4 y 6-4. Delbonis, nacido en Azul y ubicado en el puesto 42 del ranking mundial de la ATP, consumó su victoria sobre Andújar (73) en una hora y 33 minutos de juego. El argentino, de 33 años y quien cumple su duodécima participación consecutiva en el ATP porteño, enfrentará hoy en cuartos de final al italiano Fabio Fognini (40), quien previamente había eliminado al español Pedro Martínez (61) por 6-4 y 7-6 (7-5). "Agradezco a la gente que hoy sí me hizo sentir local. Estaba nervioso luego de las emociones fuertes que había vivido el martes por la noche ante Del Potro, digamos que no me había recuperado de todo ese ambiente", confesó "Delbo" en diálogo con la prensa.

Elogios

El uno del mundo, Novak Djokovic, se refirió en las redes sociales al posible retiro de Juan Martín Del Potro. "Gracias Delpo por todas las emociones. Eres muy grande", posteó el serbio, quien de esta manera "reapareció" tras no jugar el Abierto de Australia.