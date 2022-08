El azuleño Federico Delbonis venció ayer al estadounidense Ethan Quinn por la segunda ronda de la clasificación para ingresar al cuadro principal del US Open, cuarto y último Grand Slam del año que se jugará en Nueva York desde el lunes próximo, por 5-7, 6-2 y 6-1 y avanzó a la final de la "qualy".

Delbonis, ubicado en el puesto 136 del ranking mundial de la ATP, quien se presentó en la "qualy" del certamen neoyorquino con un triunfo sobre el húngaro Zsombor Piros (158), venció ayer al juvenil estadounidense Quinn (506), de sólo 18 años, al cabo de 2 horas y 4 minutos de contienda.

En la tercera y última fase de la ronda de la clasificación previa, Delbonis confrontará contra el neerlandés Jesper DE Jong (212), quien ayer superó al turco Altug Celikbilek (234) por 6-2 y 7-5.

Los otros cuatro argentinos que jugaban ayer el segundo de los tres partidos que necesitan ganar para lograr el boleto para el "main draw" son Andrea Collarini, Facundo Bagnis, Facundo Mena y María Lourdes Carlé.

Djokovic, sin US Open

El serbio Novak Djokovic, exnúmero uno del tenis mundial, confirmó ayer que no participará del US Open, cuarto y último Grand Slam del año que se jugará en Nueva York desde el lunes próximo. "Lamentablemente no podré viajar a Nueva York para el US Open. Gracias a todos los fanáticos por sus mensajes de amor y apoyo", publicó "Nole" en su cuenta de Twitter.

El serbio jugó este año dos de los cuatro Grand Slam, el de Roland Garros, donde llegó hasta cuartos de final y perdió con Rafael Nadal, y el de Wimbledon, que lo ganó tras vencer en la final a Nick Kyrgios.