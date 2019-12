La juvenil nadadora Delfina Pignatiello, una de las promesas argentinas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aseguró busca seguir progresando "como atleta y como persona" porque fue la fórmula que este año la "marcó muchísimo" y el permitió crecer y madurar para alcanzar "buenos resultados" como los obtenidos esta temporada. Reciente ganadora del Olimpia de Plata, el segundo de su carrera a dos años de haber levantado también esa estatuilla de oro, Pignatiello dijo a Télam que "la idea para todo el año próximo estará relacionada con la competencia en Tokio".



En ese sentido, sobre la posibilidad de obtener alguna presea en los Juegos Olímpicos 2020 refirió: "Tengo mis sueños y objetivos, pero hay que mantener la tranquilidad, y la idea de medallas la dejo para mi almohada y para mi entrenador".



"A principios de años me propuse objetivos y los escribí en una agenda, hace un mes me puse a leerlas y quedé muy satisfecha porque superó todas mis expectativas", recordó Pignatiello, elegida como abandera de la delegación argentina en los Panamericanos de Lima.



Una de las esperanzas argentinas para el año olímpico no quiere apresurarse en nada y eligió el crecimiento integral como bandera para afrontar el 2020.

