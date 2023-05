El escolta argentino Carlos "Lancha" Delfino, actualmente en el básquetbol italiano, contó hoy que se sigue divirtiendo en la "cancha".

Delfino, a sus 40 años y luego de muchas lesiones, es una pieza importante en Bologna de Italia. "Me sigo divirtiendo en la cancha, pero uno se va poniendo grande y cuesta cada vez más", dijo en una nota con Básquet Plus TV.

"Yo me siento bien físicamente, tengo la chance de poder seguir jugando, tengo un equipo en el cual me puedo sentir bien, me puedo sentir importante y me tengo en forma para estar competitivo.

Pero también es saber qué necesita la Selección, puedo ayudar, que la Selección me tiene en cuenta o no", argumentó Delfino de cara al futuro cercano y con los Juegos Olímpicos de París 2024 como horizonte.

Argentina no se clasificó al Mundial 2023 y todavía no tiene asegurado el boleto a los Juegos Olímpicos, al punto que deberá pasar un arduo camino en la previa para intentar ser parte de la fiesta del deporte mundial.

El exbasquetbolista de la NBA e integrante de la Generación Dorada reflexionó sobre el logro obtenido en Atenas 2004 y sostuvo que "se le da valor con el tiempo".