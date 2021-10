La 12ª fecha del Turismo Carretera, en el Autódromo Rosendo Hernández en San Luis no fue la carrera esperada por Facundo Della Motta y su equipo, el Candela Competición, ya que si bien había logrado avanzar 9 puestos en la final, un neumático se reventó en la vuelta 13 y dejó sin el final de competencia al sanjuanino que marchaba en el puesto 24º.

“Un abandono más, lamentablemente una goma me hizo no poder terminar, más allá de que venía avanzando tranquilo. Me dejó a pie faltando 6 vueltas cuando venía en el puesto 24º”, comentó Facundo desde su box y con la amargura lógica de un abandono por un hecho casual y poco habitual en este circuito que no exige un gasto excesivo de los neumáticos.

Facundo comenzó la jornada de domingo largando 13º en la primera serie. Después de las 4 vueltas pudo ganar un par de puestos para finalizar 11º, logrando esquivar un accidente delante suyo entre Fontana y Londero que podría haberlo involucrado.

Al momento de la final, partiendo desde el puesto 33º, Facundo arrancó de gran manera, ya que al superar la vuelta 2 ya estaba en el puesto 28º, ganado cinco ubicaciones en las dos primeras vueltas de carrera. A mitad de recorrido, en la vuelta 10, el sanjuanino transitaba en el puesto 26º y buscando ganar posiciones, que va logrando vuelta a vuelta, ya que al superar el giro 13, ya se encontraba 24º, con Alan Ruggiero por delante y Nicolás Trosset por detrás, ambos con Ford, cuando llegó el reventón de uno de los neumáticos traseros, y el sanjuanino no pudo controlar el Torino, que terminó en la leca y demandó el ingreso del auto de seguridad.

La carrera fue ganada por Mariano Werner (Ford), escoltado por Agustín Canapino (Chevrolet) y Diego Ciantini (Dodge), quienes integraron el podio junto al entrerriano.

“Estamos complicados, debemos analizar cómo se sigue", expresó Della Motta, que tendrá la próxima fecha a fin de mes en Viedma el fin de semana del 30 y 31 de octubre.