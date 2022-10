El rionegrino José Manuel Urcera (Torino) se impuso hoy en el Gran Premio "Carlos Pairetti" de Turismo Carretera (TC), en un final polémico con el paranaense Mariano Werner (Ford), quien cruzó la meta primero pero fue sancionado, y de esta manera culminó la tercera fecha de la Copa de Oro y decimotercera del torneo, que se llevó a cabo en San Nicolás.

En esta carrera, el único representante de San Juan, Facundo Della Motta, no tuvo un buen domingo y tuvo que abandonar en la quinta vuuelta, ubicándose en el puesto 36º de la clasificación general.



La final tuvo un desenlace "picante" ya que en el penúltimo giro de la final, pactada a 25, Mariano Werner despojó de la punta a Urcera, en lo que los comisarios deportivos advirtieron en la reunión de pilotos, que no se podía sacar dos ruedas de la pista, lo que hizo Werner.



Pero no solo Werner "transgredió" el reglamento particular de la prueba, sino que otros pilotos también lo hicieron y no fueron sancionados, y cuando el paranaense se encaminaba a su tercer triunfo consecutivo en la Copa de Oro, tuvo que conformarse con el segundo lugar.



Con este resultado, Urcera, oriundo de San Antonio Oeste, Rio Negro, pasó a encabezar las posiciones de la Copa de Oro tras su victoria en San Nicolás, escoltado por el paranaense Mariano Werner (Ford), y el neuquino Juan Cruz Benvenuti (Torino).



Detrás, finalizaron el chubutense Marcelo Agrelo (Dodge), el de Rivera, Germán Todino (Torino), el delvisense Matías Rossi (Toyota Camry), el tandilense Leonel Pernía (Torino), el loberense Jonatan Castellano (Dodge), el entrerriano Nicolás Bonelli, y el arrecifeño Nicolás Trosset, ambos con Ford.



Más allá del retraso del arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet), que perdió el liderazgo en la Copa de Oro, la competencia tuvo un desarrollo muy lineal, salvo el desenlace del final que mantuvo en vilo a los fanáticos de Torino y Ford, cuando Urcera había marchado al frente durante 23 giros.



Las series clasificatorias de TC, a cinco giros, fueron ganadas por el rionegrino José Manuel Urcera (Torino), el bonaerense de Rivera, Germán Todino (Torino), y el entrerriano Mariano Werner (Ford), primera, segunda y tercera, respectivamente.



Dos momentos emotivos se vivieron en San Nicolás previos a la final, ya que el mítico Trueno Naranja con el que el recientemente fallecido y excampeón de TC Carlos Pairetti logró el título de 1968, dio una vuelta al circuito conducido por su hijo Tim y de acompañante su hermano Eduardo.



También el múltiple campeón de TC, el ramallense Juan María Traverso, que ayer se cumplieran 50 años de su primer triunfo en la categoría, giró una vuelta conduciendo una Chevy con la que obtuviera el campeonato de 1995.



Disputada tres fechas de la Copa de Oro, encabeza las posiciones el rionegrino José Manuel Urcera, con 135, seguido por el entrerriano Mariano Werner (Ford), 134, el arrecifeño Agustin Canapino (Chevrolet), 117.5, el loberense Jonatan Castellano (Dodge), 98.5, y el quilmeño Esteban Gini (Torino), 93.



Cierran los diez primeros, el tandilense Leonel Pernía (Torino), 90.5 unidades, el balcarceño Santiago Mangoni (Chevrolet), 81.5, el bonaerense Germán Todino (Torino), 80, el neuquino Juan Cruz Benvenuti (Torino), 73.5, y el delvisense Matías Rossi (Toyota Camry), 69.



La decimocuarta y penúltima fecha del campeonato de TC, se desarrollará el sábado 19 de noviembre venidero, no el domingo 20, a raíz del mundial de fútbol de Qatar, en el autódromo de Toay, La Pampa.