Juan Tomás Catalán Magni (Ford) se anotó hoy su primer triunfo como piloto único en el Turismo Carretera (TC), al imponerse en la segunda prueba del calendario anual de la división desarrollada en el autódromo Parque Provincia de Neuquén, de la localidad de Centenario.

Con respecto al único piloto sanjuanino de la categoría, Facundo Della Motta, abandonó en la primera vuelta por inconvenientes con su Dodge (rotura de motor) y por segunda vez consecutiva no pudo ver la bandera a cuadros.



El joven arrecifeño, de 24 años, ya había compartido el privilegio de ganar una competencia del TC, pero como piloto invitado. Ocurrió en 2017, cuando acompañó al chaqueño Juan Manuel Silva y ambos se adjudicaron los 1000 kilómetros de Buenos Aires, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.



En esta ocasión, Catalán Magni, quien había llegado en el tercer puesto en la carrera inaugural disputada en febrero pasado en Viedma, obtuvo el triunfo en soledad como volante único y principal, luego de una entretenida lucha con Julián Santero (Ford).



El piloto de Arrecifes (con un total de 73 competencias en el TC) completó las 25 vueltas al trazado de 4.380 metros de cuerda en un tiempo de 40m. 36s. 128/1000, a un promedio de 161, 814 kilómetros por hora.



El mendocino Santero, por su lado, terminó a 2s. 611/1000 acusando una sensible merma en el rendimiento de su automóvil, a partir de un inconveniente en su neumático trasero izquierdo, que arribó prácticamente en llanta.



Hacia la mitad de la competencia (precisamente en la vuelta 13), cuando las posiciones empezaban a definirse sobrevino la incidencia que garantizó el triunfo del joven arrecifeño.



Es que en un segundo relanzamiento por el ingreso del auto de seguridad por un despiste de Ricardo Risatti (Chevrolet), el mendocino Santero se vio obligado a cederle la posición al posterior ganador, luego de un pequeño roce entre ambos, a la salida de la curva número 4 del circuito.



“No ví que lo haya perjudicado en esa maniobra puntual. En la primera tal vez sí, me paso un poco y lo toco involuntariamente” se disculpó el oriundo de Guaymallén, de 29 años.



Entonces, Catalán Magni aprovechó la circunstancia, quedó adelante en una carrera por demás pareja y mantuvo el manejo sobrio para apoderarse de la victoria.



“Manejé tensionado durante las primeras 24 vueltas. Recién en la última pude disfrutar sabiendo que el triunfo no se escapaba” confesó el ganador, nuevo líder del campeonato, con 83 unidades.



“Ojalá que este triunfo sirva de impulso para poder pelear el torneo. Será muy difícil pero creo que tenemos auto” confió Catalán Magni.



En el tercer lugar y último escalón del podio llegó el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford), a 5s. 842/1000. El entrerriano Mariano Werner (Ford), ganador de la prueba inaugural en Viedma, garantizó el abrumador dominio de la marca del ‘Óvalo’, con un cuarto puesto, a 6s. 607/1000.



El arrecifeño Valentín Aguirre (Dodge) arribó quinto, a 6s. 945/1000, mientras que el campeón vigente, el rionegrino José Manuel Urcera (Torino) debió conformarse con la sexta colocación, a 7s. 163/1000.



El bonaerense de Lobería, Jonatan Castellano (Dodge), tercero en el certamen, llegó en el séptimo lugar, a 7s. 653/1000.



El piloto de Rivera, Germán Todino (Dodge), se clasificó octavo, a 7s. 767/1000; el entrerriano Nicolás Bonelli (Ford) arribó noveno a 9s. 999/1000 y el balcarceño Santiago Mangoni (Chevrolet) concluyó décimo, a 10s. 832/1000.



Más atrás se encolumnaron el bonaerense de Chacabuco, Elio Craparo (Dodge); el de Tres Algarrobos, Juan Martín Trucco (Dodge); el tandilense Leonel Pernía (Ford); el marplatense Juan Cruz Benvenuti (Torino) y el de Del Viso, Matías Rossi (Toyota), para completar los primeros 15 lugares del clasificador.



Cumplidas las dos primeras fechas del torneo, Catalán Magni encabeza la tabla con 83 puntos; seguido por Werner con 82,5; Castellano, 73; Lambiris, 72; Todino, 63; Aguirre, 57,5; Craparo, 56; Urcera, 54,5.



La próxima competencia del calendario será el domingo 26 del corriente en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa.