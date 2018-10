A fondo. Della Motta se reencontró con el buen funcionamiento del Chevrolet en la final. En clasificación y serie no había rendido como lo deseaba.

En un circuito de difícil sobrepaso como el callejero de La Pedrera, en San Luis, el sanjuanino Facundo Della Motta se las rebuscó ayer para remontar en la final del TC Pista. Tras largar desde el puesto 17 llegó 11mo, por lo que quedó muy cerca de meterse entre los 10 mejores. El vencedor de la 11ma fecha, en tanto, fue Juan Cruz Benvenuti.



"Fue una pena haber largado tan atrás. En la final pude pasar bastantes autos y eso fue positivo. Me falta un poco suerte, porque cuando hubo algún incidente en pista a lo largo de esta temporada terminé perjudicado y no beneficiado", señaló Della Motta. En el caso de ayer, el sanjuanino tuvo adelante suyo una serie de toques en la primera curva tras la largada, que por centímetros no terminó en choque con los autos que se le atravesaron, pero que de todas maneras le hizo perder tiempo.



En tanto, si bien en el lote perseguido, en el que finalizó Della Motta, hubo pelea hasta el final, adelante se escaparon dos pilotos que terminaron con bastante ventaja sobre el resto. Benevenuti largó en la primera fila junto a Joel Gassmann (obtuvo su segunda pole position en el año, y además ganó la serie más rápida). El representante del Castellano Power Team se adueñó de la cuerda y tomó el liderazgo de la prueba. Pero cuando restaban dos vueltas para el final, Gassmann se excedió en el frenaje, perjudicó su posición y fue aprovechada por Benvenuti, que sólo le quedó mantener el liderazgo y festejar. Y eso hizo. El oriundo de Villa La Angostura fue eficaz en el circuito callejero, se apoderó su segundo triunfo en la categoría y es el actual líder de la Copa de Plata con 53 puntos. Ayrton Londero y Marcelo Agrelo (ambos con dos competencias ganadas) se ubican segundo y tercero, a 1,5 y 3 unidades del líder, respectivamente.