Facundo Della Motta cortó la mala racha de 7 carreras y en el puesto 27 volvió a ver la bandera a cuadros en el autódromo de Rafaela, escenario de la 11ma. fecha del Turismo Carretera, que tuvo como ganador a Juan Manuel Urcera.

El sanjuanino tuvo un sábado superador respecto al viernes clasficatorio, cuando terminó terminó 43. En la serie matutina escaló hasta el puesto 34 de la grilla de partida de la final y ahí logró mejorar 7 puestos.

Al podio lo completaron Nicolas Bonelli y Christian Ledesma. Al frente de la Copa de Oro, con 35,5 puntos está Facundo Ardusso (todavía no ganó en la temporada), seguido por Agustín Canapino (30).

“El resumen de hoy es positivo por el lado de terminar la carrera en el Puesto 27 después de largar 34º, pero preocupado junto al equipo por el funcionamiento general del auto. Lamentablemente no pudimos ser rápidos durante todo el fin de semana y eso preocupa dado que no encontramos nada fuera de lugar y que pueda ser la causa de lo que el auto no anda”, comentó Facundo