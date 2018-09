Buen auto. Della Motta indicó que el rendimiento del Chevrolet dio un salto en las últimas fechas. Y el de Paraná es un circuito que ya conoce por su paso en Copa Megane y TC 2000.

Apenas un punto y medio separa a Facundo Della Motta de la línea que divide a los 12 mejores pilotos de la etapa regular que clasificarán a la instancia decisiva de quienes pelearán por el título del TC Pista. El sanjuanino se ubica en la 13ra colocación y su última chance de lograr el pase directo a play off será desde hoy, cuando se empiece a correr la novena fecha del campeonato en el autódromo de Paraná. "Estoy confiado, hemos logrado una evolución muy importante con el auto en las últimas carreras y ojalá se dé todo para lograr este primer objetivo", dijo el piloto.



Della Motta, quien viene de hacer podio en la última fecha, llevará a cabo hoy la primera tanda de clasificación. Mañana volverá a clasificar y a disputará la serie, la que determinará su lugar en la grilla de la final.



De acuerdo al sistema de competencia del TC Pista, la etapa regular clasifica a play off a los 12 mejores, que pasan a tener 0 puntos en la fase final (salvo el mejor ubicado y los ganadores de finales que arrastrarán 25 y 10 unidades). Y si bien luego existe otra chance que se denomina Los Tres de Último Momento, el sanjuanino quiere lograr su boleto en forma directa.



"No hay mucho para especular porque apenas estoy a 1,5 puntos para acceder a play off, así que tengo que estar entre los primeros en la final. Voy a salir con todo para tratar de ganar la final", apuntó.

Campeonato

198 Puntos tiene Della Motta y está 13ro, mientras que su rival directo es Gustavo Micheloud, 12do con 199,5 unidades.