Tras largar desde muy atrás, en la 19 fila de la grilla, puesto 38, el piloto sanjuanino Facundo Della consiguió remontar algunas posiciones y terminar en la posición 29 en la final de la primera fecha del Turismo Carretera, disputada ayer en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.



"No encontramos una mejora significativa en el auto y deberemos seguir trabajando para lograr que sea más competitivo", comentó Della Motta al culminar su tarea en el Torino.



El piloto expresó, muy apesadumbrado que "el auto sigue funcionando muy mal, y si bien avanzamos junto al equipo algunos lugares en el clasificador final, la sensación es muy mala.



Decepciona el haber trabajado durante casi dos meses y que el resultado no sea lo esperado, sino similar a lo que fue el 2020".



Junto al sanjuanino fueron varios los pilotos con problemas, tales los casos del múltiple campeón Guillermo Ortelli o de Leonel Pernía, que finalizaron por detrás de Facundo, sin embargo este dato, no es de importancia para el representante de San Juan, que solo mira su propia perfomance, fijando sus ojos en



seguir trabajando hasta encontrar el rumbo "Resultados como este te quitan la energía, pero será cuestión de que, a partir de mañana mismo, ponerse a analizar, y ver qué camino tomar, como seguir y cómo encarar lo que resta de la temporada" completó. La carrera la ganó, de punta a punta, el arrecifeño Agustín Canapino, con Chevrolet, en la carrera más difícil de su vida, y pudo rendirle un sentido y conmovedor homenaje a su padre Alberto, recientemente fallecido por Covid-19.



Detrás de Canapino finalizó su coterráneo, Luis José Di Palma (Ford) y el quilmeño Esteban Gini (Torino).



Desarrollada una fecha, el campeonato de TC tiene como líder a Canapino con 47 puntos, seguido por su coterráneo, Luis José Di Palma 42, Gini con 38.5, Todino 36 y Ledesma con 34 .



La segunda fecha se llevará a cabo el 7 de marzo venidero en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, en la Ciudad de Buenos Aires.