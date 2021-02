Después de un 2020 en el que no pudo cumplir humildes aspiraciones de contar con un auto que le permitiera estar en el pelotón de los 20 mejores, Facundo Della Motta dio un volantazo y dejó el equipo Las Toscas Racing para emprender en forma personal la preparación de su auto: ‘Esta temporada 2021 venimos con cambio de equipo, sumándonos a la estructura del Candela Competición, continuando con los motores de Mauri Candela, con la esperanza de tener una buena temporada y con Fabián Fuentes en la parte técnica, que tiene mucha experiencia en la marca’ comentó Facundo desde los talleres del equipo en Bragado, donde estuvo toda la semana pasada ultimando detalles previos al entrenamiento de ayer en el autódromo ‘Roberto Mouras’, de La Plata, donde el próximo fin de semana se disputará la primera fecha del calendario 2021 del Turismo Carretera. “El auto anduvo bien, quedé a cuatro décimas del mejor tiempo y creo que podemos mejorar aún más”, comentó. Entre los cambios que tendrá el auto están los que se ven, su nuevo look que cambió del negro al blanco, con ribetes rojos y negros. Y de los que no se ven, están las modificaciones en el chasis, tratando de sacar el mejor rendimiento y lograr meterse entre los 20 mejores, porque entre ellos están los que pelean los puntos ‘gordos’ de cada carrera, explicó Facundo alguna vez durante el transcurso del año pasado. Della Motta integra el grupo de los deportistas del programa de Alto Rendimiento que apoya la Secretaría de Deportes y cuando tiene oportunidad agradece por su apoyo. “El Gobierno de San Juan me da una mano grandota y su confianza y aporte nos permite mantener este proyecto”, afirmó. Los otros sponsor cuyos nombres están ploteados en el Torino son: Multibandas, Lumiere, ERCO, FraLuz y Río Uruguay Seguros. ‘A todos ellos, eternamente agradecido’, confió. El campeonato del TC consta de 15 fechas, y si bien están confirmados los fines de semana en que se realizarán las carreras, la única fecha con sede establecida es la del domingo.