Complicaciones mecánicas para Facundo Della Motta durante la jornada de entrenamientos y clasificación de la 8ª fecha del Turismo Carretera en el Autódromo Rosamonte de Posadas. Además el factor climático, que si bien en algún momento complicó a todos, en otros favoreció a algunos grupos de clasificación que encontraron la pista seca.

El marplatense Christian Ledesma, con Chevrolet, se quedó con su 28va. pole position y el líder del torneo, el arrecifeño Agustín Canapino, clasificó en la 34ta. posición.

Con la Dodge #44 del A&P Competición, Della Motta clasificó 41º y ya con el auto reparado por el equipo, deberá remontarla desde la serie largando desde el puesto 14º en la segunda serie que largará mañana domingo a las 10:20 hs.

"Un sábado para el olvido, muchas complicaciones, el piso húmedo, pero lamentablemente los dos entrenamientos con problemas de caja y en la clasificación se rompe un amortiguador y no me deja seguir girando, asi que lamentablemente puesto 41º. El auto ya está sano, asi que esperemos mañana poder avanzar” comentó Facundo que no pudo girar en igualdad de condiciones en ninguna de las tandas de hoy sábado.

Ledesma, campeón 2007 de la categoría, estableció con su Chevrolet del equipo Las Toscas, un tiempo de 1m 39s 832/1000, para transitar los 4.370 metros del trazado misionero.



Sus escoltas resultaron el neuquino Juan Cruz Benvenuti (Torino), y al arrecifeño Luis José Di Palma (Ford).



Detrás se clasificaron, el actual monarca, el entrerriano Mariano Werner (Ford), el de Benito Juárez, Juan Ebarlin (Chevrolet), el arrecifeño Valentin Aguirre (Dodge), el rionegrino José Manuel Urcera (Torino), el bonaerense Matías Rossi (Toyota Camry), el saltense Juan Pablo Gianini y el necochense Juan Bautista De Benedictis, ambos con Ford.

Las series largarán a las 9:55, 10:20 y 10:45 hs respectivamente, mientras que la final lo hará a las 13:30 hs a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos y con transmisión en vivo a través de la TV Pública.