A pista. Facundo Della Motta quedó entre los top 5 en los entrenamientos, pese a que las condiciones de pista no fueron las ideales debido a la lluvia que cayó en La Plata.

El piloto sanjuanino Facundo Della Motta comenzó positivamente la actividad en pista de la sexta fecha de la temporada de TC Mouras, que se desarrolla en el autódromo ’Roberto Mouras’ de La Plata. Facundo concluyó en la 5ta posición en la tercer y última tanda de entrenamiento de la jornada, luego de no haber participado en la primera por la lluvia en el momento y concluir 7mo en la segunda.



Hoy sobre el mediodía se desarrollará la clasificación, mientras que por la tarde se llevarán a cabo las dos series clasificatorias. La final del TC Mouras será mañana a las 13,30 y a 35 vueltas.

Della Motta marcha en la segunda posición en el campeonato, a apenas 1,5 puntos del líder Kevin Candela, quien se quedó con la posición de privilegio en la fecha anterior justamente relegando al sanjuanino.

Della Motta tiene 199 puntos en el campeonato, mientras que el líder Candela suma 200,5.

“El auto funcionó bien, creo que está todo en orden. Lo único que me preocupa un poco es la diferencia de mi compañero de equipo, quien fue 7,5 décimas más rápido que yo y casi 6,5 con el segundo. Esperemos mañana (por hoy) tener un buen día‘, afirmó el piloto sanjuanino tras la jornada de entrenamiento.

El piloto del Chevroelt #144 preparado por el Dole Racing, buscará hoy un buen lugar en la grilla de partida de la final de este domingo.



Y espera tener mejor suerte que en la fecha anterior, cuando debió cambiar el motor. “El daño no fue tanto, se salió un seguro del perno del pistón. Por suerte detuve a tiempo al motor e hizo que la rotura no sea muy grande”, dijo.