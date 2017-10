En pista. La apuesta del equipo y Della Motta para la final no dio resultado y el sanjuanino terminó 15to. Igual pudo sumar puntos.

Facundo Della Motta debió sortear un adverso fin de semana en la 13ra fecha del TC Mouras y pese a finalizar en el puesto 15 continúa prendido en el campeonato pues a falta de dos carreras para el cierre se ubica en el quinto puesto de la Copa Coronación. El piloto, único representante de San Juan en el TC Mouras, terminó en el top 15 en la prueba que se disputó en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y pese a no sumar puntos importantes sólo perdió un lugar en el campeonato.



A La Playa había llegado en el 4to lugar de la Copa Coronación y ahora está quinto, con 101,5 puntos, a 37,5 del líder Andrés Jakos.



El fin de semana para el sanjuanino comenzó complicado ya que la rotura del motor el jueves lo obligó a cambiar el impulsor y penalizar el viernes en la clasificación. Y conociendo que al auto le faltaba un poco de ritmo, el Coiro Dole Racing y Della Motta decidieron cambiar la puesta a punto para la final, algo que no terminó impactando de manera positiva en el Chevrolet #144 del sanjuanino.



"Fue complicado el fin de semana. El funcionamiento del auto no fue bueno en la final y nos la jugamos con un cambio de puesta a punto a ver si mejoraba. Pero al final nos perjudicó porque no lo podía llevar bien en la pista", contó el ex campeón de TC2000.



Respecto a lo realizado en pista, Della Motta mencionó que "pese a eso terminé en el puesto 15 y estoy contento de seguir prendido en el campeonato". La competencia fue ganado Ricardo Degoumois.



Por su partem, la próxima y penúltima carrera del año será el fin de semana del 5 de noviembre en Concepción del Uruguay.