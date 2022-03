No fue la mejor jornada para el sanjuanino Facundo Della Motta en la segunda fecha del Turismo Nacional. Engrillado en el puesto 15º de la final en el autódromo de Paraná, se vio involucrado en el accidente múltiple que se produjo en la largada.

A poco de que el semáforo se puso en verde, quien largaba en el 1º lugar, Renzo Blotta, tuvo un inconveniente en su Toyota Etios y transitando a muy baja velocidad, era esquivado por izquierda y por derecha por los demás participantes, hasta que Della Motta no tuvo tiempo de reaccionar, y lo impactó por detrás, lo que derivó en un accidente múltiple que involucró a 15 autos, y que obligó a detener la competencia. "No vi ninguna bandera y no lo pude esquivar, después sentí como 10 golpes. A mi no me duele nada y ojalá todos estén bien", contó. La carrera fue para Damián Kirstein, el sanjuanino Facundo Leanez fue 5º y su hermano Diego 15º.