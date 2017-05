Desconsuelo. Facundo Della Motta no pudo plasmar en el campeonato lo que logró en pista al quedarse sin ninguno de los puntos cosechados en la final.

“Perdí buenos y muchos puntos, inclusive la punta del campeonato, pero las carreras son así. Espero salir fortalecido de esto porque quedan cuatro finales para cerrar la etapa regular”, expresó dolido Facundo Della Motta, tras conocer la sanción del comisariato deportivo. El sanjuanino tuvo una positiva jornada en la final de la sexta fecha del TC Mouras, que corrió en La Plata, ya que terminó en el quinto puesto. Sin embargo, luego fue excluido por un toque y perdió los puntos acumulados, por lo que pasó del primero al séptimo puesto en el campeonato.



Della Motta había partido desde el octavo lugar y tras perder una colocación, empezó la remontada que lo terminó dejando quinto al momento de la bandera a cuadros de final en la pista con su Chevrolet #144 del equipo Dole Racing.

Sin embargo, luego de bajarse del auto salió la sanción, por un toque en carrera con Ayrton Londero.

La exclusión no quitó el buen trabajo que hizo dentro de la pista, ganando lugares.



‘Estoy conforme con lo realizado hasta la bandera a cuadros, lástima la exclusión del final. Lo positivo del fin de semana fue la experiencia y los kilómetros que voy haciendo. Realmente vi la bandera a cuadros en todas las competencias, a pesar de que en los papeles hoy no haya sido así‘, señaló Della Motta.

El sanjuanino, de no haber sido por el castigo, podría seguir en la parte alta de la tabla de posiciones del campeonato. Ahora, el líder es Javier Jack, con 226 puntos, seguido por Lautaro de la Iglesia con 223,5. A su vez, Della Motta se ubica séptimo con 202,5 unidades.



“Todavía sigo expectante porque estoy séptimo a poco más de 20 puntos. Este fin de semana se dio así y hay que saberlo superar. En la próxima fecha habrá revancha‘, analizó el piloto representante de San Juan.

Esa fue la final que protagonizaron Diego Ciantini y Javier Jack, desde la primera curva cuando parecía que Jack, al tener la cuerda, se iba a quedar con la primera posición. Pero no. El piloto del JP Carrera aceleró a fondo y se adueñó de la punta.



Las vueltas pasaron y Ciantini aventajó notoriamente de Jack. Sin embargo, a partir de la décima vuelta, Jack comenzó a acercarse y le puso más emoción. Al final no pudo sobrepasarlo, como tampoco pudo Andrés Jakos, que fue tercero. El ‘Bochita‘ supo sostener la posición y logró su primer triunfo en la categoría.