Finalizó la 7ª fecha del Turismo Carretera en el Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos, donde el sanjuanino Facundo Della Motta no pudo ver la bandera a cuadros por una rotura de palier. Tratando de olvidar la mala fortuna de esta fecha, ya piensa en la doble fecha que se viene en San Juan y que lo tendrá de local en el San Juan Villicum.

El domingo fue para el olvido. La segunda serie lo tuvo largando desde el puesto 13º y a poco de iniciar la batería, se rompió una válvula y dejó al sanjuanino sin la posibilidad de finalizar la serie y con la necesidad de hacer cambio de motor para la final. El Candela Competición trabajó en el reemplazo del impulsor y, largando la final desde el puesto 39º, comenzó a ganar varios lugares en las primeras vueltas de carrera hasta llegar a la 24º posición, cuando la rotura de un palier dejó en trompo al sanjuanino que no pudo ser esquivado por Diego De Carlo (Chevrolet) que venía por detrás, impactando en la parte posterior del Torino del sanjuanino que no pudo continuar en carrera.

“Fue un mal fin de semana para mí y para el equipo. En la serie se rompió el motor, se cortó una válvula, lo paré justo y no pasó a mayores el daño, pero hubo que cambiar la planta impulsora. En la final venía expectante, tranquilo, largaba desde el fondo, iba en el puesto 24º cuando saliendo de la parte más lenta se me cortó un palier, lo que hizo que entre en trompo y me choque. Se rompió bastante el auto, pero lo preocupante es que el auto no pasa de la vuelta 12", expresó el sanjuanino, que finalizó en el puesto 35º a 8 vueltas del final y que con este resultado se encuentra en el puesto 40º del campeonato.

“Entendemos siempre que el fracaso y el éxito son permanentes, por eso tenemos que seguir trabajando y poner todo lo posible para lo que van a ser las dos fechas de agosto en San Juan", cerró el sanjuanino que aspira a encontrar el resultado que busca en condición de local, ya que se confirmaron que las dos próximas fechas se correrán en el Circuito San Juan Villicum. El “Desafío de las Estrellas” el fin de semana del 31 de Julio y 1º de agosto y la 9ª fecha el 7 y 8 de agosto.

Triunfo de Ledesma

El marplatense Christian Ledesma, con Chevrolet, ganó hoy la final del Turismo Carretera (TC), con muchas incidencias en la punta de la prueba, en el marco de la séptima fecha del campeonato de la especialidad que se corrió en el autódromo entrerriano de Concordia.



El referente de Chevrolet, Christian Ledesma, de 45 años, campeón de TC 2007, obtuvo su 25ta victoria en su historial, y ante los despistes de los punteros a poco del final, tras las 20 vueltas al trazado de 4.700 de cuerda, tuvo como escoltas al necochense Juan Bautista De Benedictis (Ford), y el tandilense Leonel Pernía (Torino).



Detrás culminaron el lanusense Emanuel Moriatis (Ford), el balcarceño Diego Ciantini (Dodge), los entrerrianos Ayrton Londero, y Nicolás Bonelli, ambos con Ford, el chubutense Marcelo Agrelo, y el neuquino Juan Cruz Benvenuti, los dos con Torino, y el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford).



El arrecifeño Luis José Di Palma (Ford), el rionegrino José Manuel Urcera (Chevrolet) y el quilmeño Esteban Gini (Torino), se adjudicaron la primera, segunda y tercera series clasificatorias, respectivamente, a cuatro giros cada una.



La final del TC tuvo de todo, ya que por distintas circunstancias quedaron fuera de acción quienes iban en punta, como Luis José Di Palma (Ford), Esteban Gini (Torino), Julián Santero (Ford), José Manuel Urcera (Chevrolet) y, antes, el líder del torneo, Agustin Canapino (Chevrolet), que largó último ya que rompió el cigüeñal en su serie, y cambió motor.



Después hubo roces, despistes, sanciones, retrasos, de los cuales emergió la experiencia de Ledesma, y detrás aprovecharon Leonel Pernía, Emanuel Moriatis, Juan De Benedictis y Canapino que culminó 15° en una remontada que le permitió sumar puntos importantes en el torneo que lo tiene como líder.



En la telonera TC Pista se impuso, al cabo de las 15 rondas de la final, el cordobés Facundo Chapur (Torino), seguido por el bonaerense de San Miguel, Otto Fritzer (Ford), el entrerriano Agustín De Brabandere (Ford), el bonaerense Federico Iribarne (Chevrolet), el de Vicente López, Juan Manuel Tomasello, y el correntino Humberto Krujoski, los dos con Chevrolet.



Disputadas siete carreras del campeonato de TC, está al frente de las posiciones el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet), con 233 puntos, seguido por el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford) 192, el arrecifeño Luis José Di Palma (Ford), 191, el entrerriano Mariano Werner (Ford), 180,5, el loberense Jonatan Castellano (Dodge), 179.5, y el mendocino Julián Santero (Ford), 167.



El campeonato de TC Pista, con siete fechas efectuadas, tiene como líder al bonaerense Federico Iribarne (Chevrolet), con 234 unidades, y detrás se ubican el bonaerense de Ferré, Santiago Alvarez (Dodge), 187.5, y el correntino Humberto Krujoski (Chevrolet), 165.