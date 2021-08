Ya lo había contado anteayer cuando manifestó que su mayor anhelo era regalarle a los sanjuaninos un podio. Corriendo de local y ante su gente, Facundo Della Motta no tuvo su mejor jornada, ni siquiera pudo completar la competencia abandonando en la vuelta 13 por un choque con otro vehículo.

"Me voy muy mal, lamentablemente recibí un toque y eso hizo que otro rival me chocara", comentó después de la competencia el piloto sanjuanino que a bordo de su Torino se había visto, en parte, beneficiado en el sorteo. Es que el "Desafío de las Estrellas" al no tener series ni clasificación, definió la grilla de partida mediante un sorteo realizado el sábado por la noche en el Circuito San Juan Villicum. Della Motta, que en una edición anterior de esta prueba sacó la bolilla 1 y partió desde adelante, esta vez sacó la bola 7 y partiendo desde la cuarta fila hizo lo mejor que pudo. Tanto que pronto avanzó a la quinta ubicación, sin salir a boxes en ese momento. Hasta que el infortunio llegó en la vuelta 13 cuando un roce fuerte con Martín Ponte lo sacó de pista y los problemas en su auto lo mandaron a boxes. Si bien el equipo hizo hasta lo imposible para que el sanjuanino pudiera continuar no hubo vuelta y Della Motta debió bajarse de la carrera cuando todavía faltaba mucho. "Lamentablemente rompí mucho el auto, ahora habrá que intentar recuperarlo para lo que será la semana próxima", comentó.

Hay poco tiempo porque en una semana se correrá una nueva fecha que también tendrá como escenario el trazado albardonero, es por eso que el equipo "Candela Competición" ya puso manos a la obra para recomponer el vehículo. "Se corre dentro de 7 días así que los chicos del equipo ya comenzaron a desarmar, habrá que ponerse a disposición por cualquier cosa que haya que desarmar para colaborar con proveedores locales y así intentar funcionar, porque venían funcionando bien pero sin fortuna en las finales", analizó Facundo. Es que la suerte no le viene jugando a su favor, Della Motta intentará revertir su rendimiento el domingo próximo y de esa forma tomarse revancha, es que con el de ayer sumó su sexto abandono.

En su última participación por la séptima fecha en el autódromo de Concordia, Facundo había largado la segunda serie en el puesto 13º y a poco de iniciar la batería, se le rompió una válvula y dejó al sanjuanino sin la posibilidad de finalizar la serie. Su equipo trabajó para cambiar el motor y largando la final desde el puesto 39º ganó varios lugares para llegar a la 24º posición, pero la rotura de un palier dejó en trompo al sanjuanino que no pudo ser esquivado por Diego De Carlo (Chevrolet) que venía por detrás y el Torino del sanjuanino no pudo continuar en carrera. Por eso la doble fecha en San Juan generaba expectativas en Della Motta. "¿Qué siento? Decepción siento. Hace varias carreras que no me vienen saliendo las cosas pero bueno, estamos en el fondo del mar, hay que intentar cambiar las energías y trabajar duro para tratar de salir de esta racha. Será una carrera más que se tratará de disfrutar, aunque cuando te va mal en casa no hay forma que se disfrute. Hay que intentar cambiar la racha para que empiece a mejorar", se ilusionó el sanjuanino que en una semana irá por la revancha nuevamente ante su gente.