Indefinido. "No puedo marcarme metas claras", sostuvo Delpo en una charla con ESPN dejando en claro que no es firme que vuelva al circuito ese mes.

El regreso del mejor tenista argentino de la actualidad, Juan Martín Del Potro, se hace esperar. Es que la información decía que el tandilense iba a entrar nuevamente en el circuito en el ATP de Delray Beach, en la tercera semana de febrero, pero el mismo protagonista se encargó de ponerle signos de preguntas a esa situación durante una entrevista que brindó.



"Ojalá pudiera empezar cuanto antes. La verdad es que quiero arrancar ya e ir quemando etapas en la recuperación. Sé que debo ir despacio y mi plan es entrenar mucho y disputar un par de torneos que me permitan adquirir ritmo de juego, que es algo muy complicado. No puedo marcarme metas claras hasta que vea cómo me encuentro y empiece a adquirir ritmo. Ya he hecho esto una vez, tengo ganas y motivación para volver a lograrlo. Me da mucha confianza lo que logré el año pasado, y quiero repetirlo", expresó Delpo en ESPN.



Otro de los temas que tocó el ganador del US Open 2009 fue el gran 2018 que tuvo y lo contento que lo dejó su rendimiento. "Creo que fue el mejor año de mi carrera. Adquirí un nivel de juego altísimo, llegué a mi mejor ranking y jugué con una regularidad espectacular. Hacía mucho que no jugaba tan bien como lo hice la pasada temporada y realmente estoy deseando poder volver a ese nivel esta temporada, aunque sé que será difícil. En este nivel del circuito es muy complicado mantenerse con el rendimiento tan alto", señaló la Torre de Tandil, que se fracturó la rótula de la pierna derecha en el Masters 1000 de Shanghai del año pasado y por lo que lleva más de cuatro meses ausente de las canchas.



Del Potro, además, contó cómo lo afectó la chance de que Andy Murray le ponga un punto final a su carrera por la lesión en su cadera. "Me puso muy triste su posible retirada del circuito. Lo animo profundamente a que siga luchando. La verdad es que todos los tenistas tenemos dolores y jugamos con ellos, aunque intentamos esconderlo en todo momento para no demostrar ninguna "debilidad". Se merece poder superar este problema. Igual, él sabrá lo que es mejor para su vida, no solo para el tenis", reflexionó sobre el escocés.



Pese a no jugar, Delpo subió del 5to al 4to puesto.



Córdoba: Pella, cómodo

El bahiense Guido Pella (foto), octavo preclasificado, venció sin inconvenientes al italiano Paolo Lorenzi por 6-1 y 6-3 en su debut en el Córdoba Open ATP 250 que se disputa en el escenario montado sobre el predio del estadio Mario Alberto Kempes.



El tenista argentino, número 124 en el ranking mundial, no tuvo mayores problemas para sacarse rápidamente de encima a su rival, ubicado en el puesto 114 del escalafón, que sólo pudo quebrar el saque en el tercer juego del segundo set.



En la próxima ronda, por los octavos de final, el oriundo de Bahía Blanca se medirá con el ganador del encuentro entre el chileno Nicolás Jarry (41) y el cordobés Juan Ignacio Londero (112).