El tandilense fue revisado por el médico y luego decidió retirarse.





El tandilense Juan Martín del Potro se hará estudios en los próximos días para determinar el grado de la lesión en su rodilla derecha, causada por una caída que lo hizo retirarse ayer del partido de octavos del Masters 1000 de Shanghai, ante el tenista croata Borna Coric.



Del Potro, número cuatro del ranking de la ATP, anunció que descansará y se realizará nuevas pruebas antes de definir qué torneos jugará el resto del año.



El mejor tenista argentino del momento abandonó el partido que estaba disputando contra el croata Borna Coric por las molestias en su rodilla derecha producidas tras una caída.



"Caí de lleno y sentí un dolor muy fuerte. Al principio pensé que no era nada e intenté seguir, pero tenía inestabilidad en la rodilla y no podía hacer fuerza con la pierna. Lo mejor era no continuar para no poner más en riesgo la zona", dijo el jugador.



Tras la caída, Del Potro perdió el primer set 7-5 ante Coric, número 19 del mundo y, pese a que intentó volver a jugar con un vendaje, decidió retirarse en el inicio del segundo set.