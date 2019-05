Prueba de fuego, tendrá hoy Del Potro ante el serbio Djere. El tandilense volverá a jugar singles luego de ocho meses de inactividad.

El tandilense Juan Martín Del Potro, número uno del tenis argentino y octavo del mundo, informó jugará hoy (no antes de las 8:30 de Argentina) ante el serbio Laslo Djere, por la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid.



De manera que "Delpo" probará cómo responde la rodilla derecha que se lesionó el 11 de octubre del año pasado en el Masters 1000 de Shanghai, China. Conforme tras la prueba que hizo anteayer en el encuentro de dobles que jugó junto al japonés Kei Nishikori, con victoria sobre la dupla formada por el italiano Fabio Fognini y el sueco Robert Lindstedt por 5-7, 6-4 y 10-4, el tandilense decidió confirmar su participación en los singles.



El de Del Potro no es el único regreso, pues ayer, luego de tres años, el suizo Roger Federer, ex número uno, volvió a jugar un partido sobre polvo de ladrillo y le ganó por 6-2 y 6-3 al francés Richard Gasquet en su debut en el Masters 1000 de Madrid. Federer, no jugaba sobre arcilla desde su participación en Roma 2016,



El bahiense Guido Pella que ayer venció al ruso Andreii Medvedev (6-2, 1-6 y 6-3) jugará hoy en la cancha tres con el suizo Stan Wawrinka. Mientras que Diego Schwartzman que derrotó al italiano Marco Cecchinato (6-0, 4-6 y 6-1) lo hará con el francés Jeremy Chardy.