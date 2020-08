El partido contra el canadiense Denis Shapovalov en Queen"s el 18 de junio de 2019 fue el último que Juan Martín Del Potro disputó. Su lesión en la rodilla derecha lo obligó a no presentarse contra Feliciano López por los octavos de final del torneo y a operarse luego. Su recuperación, en tanto, demoró más de lo deseado y por eso el tandilense tomó una decisión: viajar a Suiza para una interconsulta con el médico de Roger Federer.

Después de unas semanas de entrenamiento en Buenos Aires, Delpo viajó rumbo a Suiza para que el doctor Roland Biedert le realice nuevos estudios en la rodilla derecha. Luego de la interconsulta, se evaluarán los pasos a seguir.

Antes de encontrarse con Biedert, quien también trabaja con Stan Wawrinka, el tenista argentino deberá hacer una cuarentena de diez días. La relación entre ambos, sin embargo, no es nueva: estaban en contacto en forma remota desde enero de este año.

La lesión en la rótula lo obligó a Del Potro a pasar dos veces por el quirófano. La pesadilla comenzó el 11 de octubre de 2018, cuando en un partido de octavos de final del Masters 1000 de Shanghai ante el croata Borna Coric, se cayó y golpeó con fuerza la rodilla derecha en el cemento de la cancha. Ya en 2019 y tras jugar solo 12 partidos, un incidente encendió las alarmas. En un partido el tandilense sufrió un resbalón, terminó con la rodilla inflamada y muy dolorida. Días después, el doctor Ángel Ruiz Cotorro le realizó la primera cirugía en Barcelona. Pero los dolores no cesaron y Delpo ya no pudo volver a competir. A principios de este año, poco después de bajarse del Abierto de Australia, anunció una segunda intervención -una limpieza de la zona afectada-, que le realizó el 27 de enero el doctor Lee Kaplan en Miami. Desde entonces, y ya de vuelta en Argentina justo antes del comienzo de la cuarentena, el ex 3 del mundo se concentró en su recuperación física y en los trabajos de gimnasio para fortalecer la rodilla. También se desvinculó de su entrenador, Sebastián Prieto. El mes pasado comenzó a entrenarse con una raqueta en las canchas del Tenis Club Argentino, siguiendo los protocolos de prevención de coronavirus.

Vía libre



El Ministerio de Salud de la Nación aprobó el protocolo presentado por el tenis para su vuelta a la actividad a nivel nacional, luego de lo cual cada jurisdicción definirá la forma y cuándo hacerlo. De esta manera se pone punto final a una polémica importante entre Agustín Calleri, presidente de la AAT, y Ginés González García.