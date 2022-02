Buenos Aires albergará desde hoy una nueva edición del Argentina Open, la 22da consecutiva, con un plantel de tenistas entre los que sobresale Juan Martín Del Potro en su gira de despedida y el campeón defensor Diego Schwartzman, más un "top ten" que también supo alzar el trofeo, el noruego Casper Ruud.

En ese contexto, el coqueto Buenos Aires Lawn Tennis Club, en el barrio porteño de Palermo, recibirá a "Delpo" luego de 16 años, tras su anterior y única participación en 2006 cuando daba sus primeros pasos en el circuito, con el condimento de que el tandilense anunció que el Argentina Open y luego el ATP 500 de Río de Janeiro serán los últimos en esta etapa de su carrera, signada por las lesiones.

Schwartzman, el campeón defensor, será el argentino de mejor ranking entre los siete que hasta el momento tienen asegurada su presencia en el cuadro principal, con la misión de defender el trofeo que conquistó en 2021 y puso fin a 12 coronaciones de extranjeros, entre ellos el español Rafael Nadal (2015), el austríaco Dominic Thiem (2016 y 2018) y el noruego Ruud (2020).

El certamen, instalado desde 2001 en el calendario de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, repartirá premios por 686.800 dólares y se jugará nuevamente a estadio repleto tras las restricciones del año pasado.

El torneo comenzará este lunes pero el "plato fuerte", al menos en lo emotivo, será el martes con la presentación del tandilense Juan Martín Del Potro en su regreso al tenis luego de dos años y ocho meses, ante el azuleño Federico Delbonis, según lo determinó el sorteo del cuadro principal.

Además de los mencionados Del Potro, Schwartzman y Delbonis, el certamen tendrá a otros seis argentinos en el cuadro principal, ya que ayer se sumaron tras superar la clasificación previa del certamen el platense Tomás Martín Etcheverry (128) y el porteño Francisco Cerúndolo (111), este último finalista en 2021.

Entre los que ingresaron en forma directa sobresale el "Peque" Schwartzman (14), quien debutará directamente en los octavos de final como segundo cabeza de serie, detrás del máximo favorito, el noruego Casper Ruud (8).

Con todo. Schwartzman es el campeón defensor y el argentino de mejor ranking entre los siete nacionales que lo disputarán.

El "Peque", actual campeón del Argentina Open, se medirá en los octavos de final con el ganador del cruce entre Jaume Munar (88) y el platense Etcheverry, quien ingresó por la qualy.

Los otros argentinos que jugarán el cuadro principal son Federico Coria, Sebastián Báez y Facundo Bagnis. Coria (64) debutará ante el uruguayo Pablo Cuevas (90). El santafesino Bagnis (74) debutará contra otro argentino: Francisco Cerúndolo. El bonaerense Báez (77) hará su debut en Buenos Aires ante el dinamarqués Holger Rune (97).

El Argentina Open es la segunda escala de la gira sudamericana sobre superficie de polvo de ladrillo, luego del ATP de Córdoba y antes del de Río y por último el de Santiago, Chile.





Delbonis opinó sobre Del Potro

El azuleño Federico Delbonis, rival mañana de Juan Martín Del Potro en la ronda inicial del Argentina Open, subrayó que lo que vive el tandilense "no se lo desea ni a su peor enemigo", en alusión a que -acosado por las lesiones- transita el final de su carrera tenística, con apenas dos torneos en su horizonte. "Lo que vive Del Potro no se lo deseo ni a mi peor enemigo. No esperaba su mensaje, no quiero que sea su último partido, me gustaría que haya Juan Martín para rato", expresó. El tenista de Azul, de 31 años, atendió a los medios en la sala de prensa del Buenos Aires Lawn Tennis Club, escenario del ATP porteño, y se refirió al partido excluyente que propone la ronda inicial que lo tendrá como protagonista junto a Delpo. "Jugar con Juan Martín será especial, aunque hubiera venido igualmente al partido a verlo ante otro rival".