Va por más. Juan Martín Del Potro viene jugando un torneo excepcional. Hoy se medirá ante el croata Marin Cilic.





Los dos únicos tenistas argentinos que quedan en Roland Garros irán por dar un golpe de historia en el escenario parisino hoy, por los cuartos de final del torneo de Grand Slam. Ambos jugarán alrededor de las 11 de nuestro país.



Diego Schwartzman y Juan Martín Del Potro jugarán sus respectivos cruces de cuartos con toda la adrenalina que eso supone.



El primer turno del día en París comenzará a las 9 con los dos enfrentamientos pendientes por la misma instancia del cuadro femenino. Una vez concluidos estos partidos, será el turno de los tenistas argentinos.



El "Peque" se medirá ante el multicampeón Rafael Nadal, 10 veces rey en el polvo de ladrillo de este Grand Slam; mientras que "Delpo" hará lo propio frente al croata Marin Cilic, un viejo conocido para el tandilense. En caso de dos alegrías argentinas, se dará un cruce 100 por ciento albiceleste en semis de Roland Garros.

Por el batacazo. Diego Schwartzman no parte como favorito

ante Rafa Nadal. Al contrario, va de punto. Pero...

Por otro lado, en la otra llave ya esperan instalados en semifinales el austríaco Dominic Thiem y el italiano Marco Cecchinato, quienes vienen de dejar en el camino a Alexander Zverev y a Novak Djokovic respectivamente.



El desarrollo de Roland Garros no para de dar sorpresas: Marco Cecchinato eliminó a Novak Djokovic por 6-3, 7-6, 1-6 y 7-6.



Este llamativo resultado le permite al tenista de 25 años avanzar a semifinales, algo que nunca había conseguido en un torneo de esta importancia. Además, desde hace 40 años que un italiano no se metía en semifinales de Roland Garros.



"Nole" se vio superado durante el primer set y le costó encontrar el rumbo. Esa fue una de las razones por las que se perdió la chance de avanzar a semis, instancia que no alcanza en un Grand Slam desde el US Open 2016.



En cuanto a la victoria de Thiem sobre Zverev fue sin discusiones: 6/4, 6/2 y 6/1.



Fuente: Olé Digital.