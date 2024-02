El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, se manifestó conforme con la actuación de su equipo en el empate en el Superclásico ante Boca Juniors, pero consideró que estuvieron cerca de obtener el triunfo y aseguró que no fueron "extremadamente superiores", pero que fueron "algo más".



"La sensación es un poco frustración por no haber podido regalar un triunfo a la gente. Un gran marco, fue de amargura porque no pudimos cerrar lo que queríamos, no vinimos por un empate. No pudimos concretar las que tuvimos, no fuimos extremadamente superiores pero fuimos algo más



Respecto del planteo de Boca, el entrenador de River indicó que "Martinez (por Diego técnico del "xeneize") es un DT que aprecio y respeto, está en la búsqueda y no me metería en su análisis y planteo, pero yo si termino con 7 defensores no estaría respetando la historia de River. Nosotros con el empate no estamos contentos".



Con relación a por qué no incluyó al colombiano Miguel Borja desde el arranque, quien venía de una lesión, "Micho" explicó que "estaba al 100 por ciento y por eso lo consideré, pero al límite de empezar desde el inicio. Estaba el riesgo, hizo el esfuerzo por llegar y tuvo un cabezazo que atajó (Sergio) Romero. Terminó sano y se meterá en la pelea de cara al partido ante Talleres".



Sobre el cambio de Marcelo Herrera, comentó que "hizo mucho sacrificio y cómo tenía amarilla salió, (Agustín) Sant'Anna (quién lo reemplazó) hizo un buen partido, más allá que el gol vino por esa zona. Apareció esa jugada aislada que no pudimos defender".



"El efecto anímico y mental de un gol del rival siempre tiene un periodo que se debe cortar lo antes posible. Pero después de éso tuvimos algo más para ponernos en ventaja. Lo buscamos y no convertimos las que tuvimos. Queríamos volver a ganarle al máximo rival, tuvimos un buen momento en algunos pasajes y Boca no nos gravitó tanto", puntualizó Demichelis en conferencia de prensa.



Respecto a las metas del equipo, el técnico riverplatense señaló: "Estamos en la mitad del objetivo, para clasificarnos. Queremos terminar primeros en la zona, la historia nos exige. Hay que clasificar y estamos aún en etapa de construcción. Somos el equipo más goles hicimos, que menos goles en contra tenemos y más generamos. La sensación de hoy es de poco, pero hay que mirar el vaso medio lleno también".



"Es bueno que generemos supremacía en lo que queremos hacer. No sabemos jugar sin pelota y al hincha de River le gusta más tener la pelota. Tenemos una identidad. Trabajamos todo no dejar nada librado al azar. El pasado partido, Barovero (Marcelo, arquero de Banfield) lo hizo muy bien y hoy (Sergio) Romero tuvo las suyas. Por momentos estamos cerca de lo que queremos, no hay que dejar de intentar. Faltan (Santiago) Simon, (Manuel) Lanzini, y al Pity (Gonzalo Martínez) un poco más, así que estamos bien", añadió.



Al analizar con más detalles el encuentro de esta tarde en le Monumenta, indicó: "Hicimos un buen primer tiempo, hasta los 20 que los presionamos. Boca no nos superó. Me tengo que preocupar cuando el arco rival nos deje lejos y eso hoy no pasó. Me hubiese llenado de orgullo ganar con el primer superclásico de titular de (Claudio) Echeverri, con (Esequiel) Barco, uno de los mejores del fútbol argentino, con Nacho (Ignacio Fernández), la entrega de (Rodrigo) Villagra. Hubo cosas buenas".



"No me voy preocupado, sí descontento porque no ganamos. No hay mucho para preocuparse. Hay cosas para corregir. No analizo la historia y presente de los dos clubes, conozco a River y siempre seremos ofensivos en el juego. Hay que estar a la altura de la historia de River, extremadamente ofensivo", completó Demichelis.



River Plate y Boca Juniors igualaron esta tarde 1 a 1 en el Superclásico jugado en el estadio Monumental, por interzonal por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División.