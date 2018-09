Por más. Del Potro se mueve por el US Open con mucha comodidad, el Abierto estadounidense es un torneo que le sienta bien y la gente lo apoya bastante. El año pasado avanzó hasta las semifinales en la que lo frenó Rafael Nadal. Ahora, con más regularidad, Delpo llegó a Nueva York en el tercer puesto del ranking y va por más.

Con una temperatura ambiente infernal pero con una enorme entrega, el tandilense Juan Martín Del Potro dio un paso más en su sueño de repetir la postal lograda en 2009. El argentino, número tres del mundo, se impuso ante John Isner (11º) en los cuartos de final del US Open 2018 y anoche, al cierre de esta edición, esperaba por su rival en semifinales que se definía entre Rafael Nadal (1º) y Dominic Thiem (9º).



Luego de tres horas y 31 minutos, el argentino ganó 6-7 (5), 6-3, 7-6 (4) y 6-2 en el court principal del Abierto de los Estados Unidos. El tandilense no pudo en el primer parcial y cayó en el tie break 7-6 (5). Los tenistas no se dejaron romper el saque, Delpo apenas contó con un break point cuando iban 5-5 pero Isner pudo levantarlo. En el desempate, el nacido en Carolina del Norte consiguió un miniquiebre y sacó la diferencia necesaria para adjudicarse el parcial.



En el segundo capítulo, la "Torre de Tandil" redobló la intensidad, rompió el saque de su rival y se quedó con el cuarto game para aventajarse 3-1. Luego mantuvo la diferencia para ganar el set por 6-3.



En el tercero, el argentino de 29 años dio vuelta un 15-40 con su servicio y salvó la posibilidad de quiebre de Isner. Ambos mantuvieron su saque y en el tie break Del Potro supo aprovechar sus oportunidades para imponerse y así ganar 7-6 (4).



Ya en el último parcial, la mejor raqueta albiceleste aprovechó el cansancio de su retador debido al sofocante calor y se puso en ventaja rápido rompiendo su primer servicio. Cuando iba 5-2 al frente, Delpo volvió a quebrar el saque de Isner para coronar su triunfo con un 6-2.



El tenista argentino, campeón del US Open 2009, sigue arriba en el historial ante el estadounidense: ocho triunfos contra cuatro de su rival. Este fue el tercer enfrentamiento en lo que va de 2018 entre ambos: el primero había sido para Isner en semifinales del Masters 1000 de Miami por 6-1 y 7-6(2), segundo fue para Del Potro tras ganar en octavos de final de Roland Garros por 6-4, 6-4 y 6-4.



En las semifinales del tercer Grand Slam de la temporada, Del Potro se medirá ante el mejor del choque de cuartos que disputaban anoche el español Nadal y el austríaco Thiem.

"Estoy feliz por volver a semifinales en mi torneo favorito, en un lugar especial para mí".

JUAN MARTÍN DEL POTRO

Tenista

Descansa

2 Serán los días de descanso para Del Potro. Las semifinales del Us Open se jugarán el viernes desde las 17 (hora argentina). Restará definir si al argentino le tocará en el primero o en el segundo turno.

Djokovic sigue en carrera, Roger quedó afuera



El tenista suizo Roger Federer (foto) quedó fuera del Abierto de Estados Unidos luego de que cayera por 3-6, 7-5, 7-6(7) y 7-6(3) ante John Millman. El australiano avanzó a un duelo de cuartos de final donde enfrentará a Novak Djokovic, quien venció por 6-3, 6-4 y 6-3 a Joao Sousa y clasificó a cuartos de final. En tanto que Kei Nishikori superó al alemán Philipp Kohlschreiber por 6-3, 6-2 y 7-5. Nishikori jugará con el croata Marin Cilic, que venció al belga David Goffin por 7-6, 6-2 y 6-4.