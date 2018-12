Conocido. Emanuel Dening dejó una muy buena imagen en su paso por San Martín y su nombre está en la lista de las probables incorporaciones para el próximo semestre en Concepción.

A menos de una semana para volver al trabajo y sabiendo que en segundo tramo de la temporada no habrá margen de error, Atlético San Martín ya empezó a darle forma a ese proyecto Permanencia y atendiendo a las necesidades explícitas del técnico Rubén Darío Forestello inició los contactos para la llegada de un delantero y de un volante creativo, con llegada. El primer nombre que trascendió es de un conocido: Emanuel Dening. El delantero correntino, de 30 años, está actualmente en el Cerro Porteño de Paraguay pero con poca actividad tras haber estado en el fútbol de Turquía jugando para Yeni Malatyaspor. Su pasado en San Martín lo ayuda ya que conoce el club y tiene 41 partidos disputados con la camiseta verdinegra. Llegó en 2016 y jugó también completa la temporada 2017. Marcó 11 goles y se convirtió en pieza clave para los esquemas de Néstor Gorosito, quien dirigía al conjunto Verdinegro.



La probable llegada de Dening dependerá de que las negociaciones se acomoden a lo que el presupuesto de San Martín permita. El presidente Jorge Miadosqui admitió que Dening está en la lista pero que no es solamente su nombre el que aparece como probable refuerzo.



"A Dening lo conocemos. Hay negociaciones pero nada está definido todavía. Hay que ver porque el mercado está más que convulsionado y lo que piden muchos futbolistas está lejos de las posibilidades de pago de San Martín. No nos vamos a comprometer a pagar algo que después no se podrá hacer. Esa es la idea y estamos en negociaciones. El técnico Forestello nos pidió un delantero y un volante ofensivo con llegada. Estamos buscando pero la idea es acelerar los pasos para tenerlos antes del regreso a la pretemporada".



Pero así como también llegarán refuerzos, en San Martín son conscientes de que habrá desvinculaciones. Por ahora sólo dos futbolistas serían bajas pero dependerá su salida de que consigan alguna propuesta en otro club. El presidente Miadosqui admitió el tema "no vamos a desvincular mucha gente. Lo hablado serían sólo dos pero dependiendo de que acerquen una propuesta para irse a otro club. Estamos trabajando en eso pero no nos desespera".



En lo deportivo, en las estadísticas, hoy San Martín está asegurando su permanencia con un partido menos por disputar que el resto. Con un promedio de 1.126 el Verdinegro respira pero a sólo 2 puntos aparece Belgrano de Córdoba y a 3 se anota Patronato de Paraná. Más abajo está San Martín de Tucumán que divide por menos partidos y eso lo convierte en rival más que peligroso y a 8 puntos por debajo se hunde Tigre que parece casi condenado a una de esas fatídicas cuatro plazas que marcan el descenso. Hoy San Martín está en una situación de calma pero sin margen alguno para el error de cara a las fechas que restan.



El delantero convirtió 11 goles con la camiseta de San Martín en dos temporadas.



Promedio

1,126 Ese es el coeficiente actual de San Martín en los promedios. Fruto de 80 puntos en 71 partidos estando pendiente el choque contra Boca en San Juan que fue postergado por la Copa Libertadores. Hoy está fuera del descenso.