Cumplió. Rohan Dennis era el candidato a quedarse con los 8 kilómetros de la crono que abrió la Vuelta y lo ratificó.

El australiano Rohan Dennis (BMC) hizo honor a la etiqueta de favorito y fue el encargado de estrenar el maillot rojo de la Vuelta de España 2018 tras imponerse en la contrarreloj inaugural disputada en las calles de Málaga con un recorrido de 8 kilómetros.



Dennis, de 28 años, se mostró intratable en el corto recorrido que nacía junto al Centro Pompidou y desembocaba en la calle Larios, en pleno corazón de la capital de la Costa del Sol. El ciclista de Adelaida marcó en meta un registro de 9.39 minutos, a una media de 49,741 kms/hora, superando en 6 segundos al polaco Michal Kwiatkowski (Sky) y al campeón de Europa de la especialidad, el belga Victor Campenaerts (Lotto Soudal).



Entre los nombres de la general no hubo grandes diferencias. Tan solo desentonó el australiano Richie Porte (BMC), aún convaleciente de sus problemas estomacales. Se dejó 51 segundos. Alejandro Valverde aguantó el tipo a 24, Quintana y Zakarin a 30, Nibali y Pinot a 40 y David de la Cruz a 45.



Un estreno sin sorpresas a pesar de que Kwiatkowski deslumbró con una gran contrarreloj. Pero Dennis, un exrecordman mundial de la hora, no perdonó la ocasión de volverse a vestir de rojo un año después, como hizo en Nimes con el triunfo colectivo del BMC.



"No me preocupa. Con todo el respeto, no me importa perder el maillot mañana (por hoy). Mi objetivos eran la crono de y la crono de la etapa 16 -la segunda contrarreloj de la carrera, 32 kms. llanos entre



Santillana del Mar y Torrelavega- y el resto de los días voy a trabajar para mis compañeros", aseguró Dennis. "Será un esprint que pica hacia arriba y si pierdo el maillot no estaré triste, estaré contento", insistió, avanzando como es la llegada a la subida de Caminito del Rey (3ª). Igualmente, Dennis reconoció que "esto es sólo el primer paso de una prueba muy exigente y sería un error pensar en que es algo determinante".



Mientras que esta jornada se disputará la segunda etapa entre Marbella y Caminito del Rey, de 163,5 kilómetros.