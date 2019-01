Arriba. Trey Lyles, de Denver Nuggets, se lleva la pelota ante la marca de Bam Adebayo, de Miami Head. Los Nuggets siguen firmes.

Miami, Estados unidos, Télam



Denver Nuggets, primero con un récord en las posiciones de 27-12, y Golden State Warriors, vigente bicampeón y segundo con 27-14, continúan dominando la Conferencia Oeste de la NBA tras vencer ante noche a Miami Heat y New York Knicks, respectivamente.



Tras un partidazo, los Nuggets superaron a Miami Heat en el American Airlines Arena por 103 a 99 con 29 puntos del serbio Nikola Jokic, sumando 15 Dion Waiters para los Heat que están sextos en el Este con 19-20.



En el Oracle Arena, Golden State superó mucho más holgado a los Knicks de New York por 122 a 95 con una gran noche de Klay Thompson, quien marcó 43 puntos. En la franquicia de Nueva York, 14ta. en el Este, se destacó el croata Mario Hezonja con 19 tantos.



En otros resultados que se dieron en la misma jornada, Los Angeles Clippers derrotó 128-109 a Charlotte Hornets; Phoenix Suns hizo lo propio ante Sacramento Kings por 115-111; Oklahoma City Thunder cayó 119-117 frente a Minnesota Timberwolvs 119; Toronto Raptors le ganó 104-101 a Atlanta Hawks; Philadelphia Sixers venció 132-115 a Washington Wizards; y Cleveland Cavaliers perdió 123-115 con Indiana Pacers.



Los partidos que se jugaban anoche al cierre son: Boston Celtics-Indiana Pacers, Washington Wizards-Philadelphia Sixers, Brookling Nets-Atlanta Hawks, New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers, Houston Rockets-Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs, Dallas Mavericks-Phoenix Suns y Utah Jazz-Orlando Magic.