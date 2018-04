Felices. El grupo de sanjuaninos posó en uno de los entrenamientos previos al Ironman que se disputó en Nelson Mandela Bay, Sudáfrica.

No cualquier atleta se cuelga una medalla del Ironman, una de las pruebas de triatlón más exigentes del mundo. Son 3,8 km nadando en el mar, para salir y recorrer 180 km de ciclismo y entonces, como si fuera poco, enfrentar una maratón de 42,2 km. Y seis sanjuaninos, después de casi medio año de preparación, lograron superar el desafío. En Sudáfrica, en Nelson Mandela Bay, los representantes provinciales lograron culminar la competencia, tras esfuerzos individuales que demandaron entre 11 y 13 horas.



"Algunos ya habían competido, pero para la mayoría fue el primer Ironman. Entrenamos duro durante muchos meses y buscamos completar el recorrido, traernos esa satisfacción de poder culminar una carrera tan dura", expresó Daniel Fornés.



El triatleta sanjuanino compitió en la categoría 35-39 años y quedó 1.195 en el clasificador, con un tiempo de 13h40m. Los otros representantes fueron



Pedro León, quien corrió en la categoría 45-49 años y con un tiempo de 11h27m terminó en la 420ma posición. Alfredo Núñez, triatleta de la divisional 45-29 años y 739no tras un esfuerzo de 12h21m.



Gisela Suligoy, de categoría 40-44 años y 970ma con un registro de 12h42m. Claudia Riveros, de la categoría 30-34 años, quien marcó 12h14m para terminar 700ma en la General. Y Miguel Giménez, de la 35-39 años, con un tiempo de 13h29m y 1.137mo en el clasificador. Todos tienen sus trabajos, por lo que entrenaron en tiempos libres.



"Volvimos con la sensación de que este no será nuestro último Ironman. Por supuesto, por momentos uno piensa qué hago aquí y no en casa, cuando el cuerpo no daba más. Pero después, terminar el Ironman te genera un sentimiento increíble y hace olvidar el esfuerzo y de tantas horas", indicó Fornés.