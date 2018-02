Genios. Cavenaghi, Navarro Montoya y Orteguita hablaron en exclusiva para DIARIO DE CUYO. Se mostraron de buen humor y por la noche recibieron el cariño de la gente en la Fiesta del Sol.

A pesar del paso de los años, los tres están intactos. Tal como supieron brillar dentro de la cancha vistiendo las camisetas de Boca Juniors y River Plate y cosechando logros históricos que los posicionaron como ídolos en sus respectivos clubes. Hoy, el presente los encuentra lejos de la redonda pero lógicamente siempre interiorizados con el club de sus amores. Carlos Navarro Montoya, Ariel Ortega y Fernando Cavenaghi llegaron ayer a San Juan para ser parte de la Fiesta del Sol, pero al mediodía recibieron a DIARIO DE CUYO en una entrevista exclusiva donde charlaron de lo que les sigue apasionando y se desafiaron de cara al Superclásico que se aproxima (14 de marzo), incluso con apuesta incluida. Así, entre cargadas y elogios se apostaron una cena bien servida, que deberá pagar el perdedor.



Por iniciativa de la Secretaría de Deportes, los tres llegaron a la provincia y esperaban por la tarde juntarse con otro histórico: Sergio Goycochea. Pero este medio se adelantó y aprovechó para charlar con tres estrellas que brillaron y que aún siguen destacándose afuera de las canchas, en el contacto con la gente: "Vine muchas veces a San Juan pero es la primera vez que vengo a la Fiesta del Sol, me encontré con una provincia muy cambiada por lo poco que pude ver", contó el "Mono", ídolo xeneize.



"Estos son eventos muy lindos que puedo compartir con excompañeros, encontrarme con gente linda y salir al interior que siempre la gente nos trata de la mejor manera", sostuvo el "Burrito" Ortega quien a sus 43 años mantiene la misma contextura como cuando destilaba talento.



En cambio Cavenaghi regresó a la provincia después de la derrota ante Huracán en el 2015 por la Supercopa y antes estuvo en el triunfo ante Desamparados en el 2012. El "Torito", hoy metido de lleno en su propia marca y aportando sus conocimientos en la contratación de jugadores, dijo: "Uno de River nunca se despega. ¿Si me gustaría trabajar en River? Sí, no se si tanto en un cuerpo técnico, sino del lado dirigencial, yo sé que en algún momento algo se va a dar", contó.



El "Toro", el "Burrito" y el "Mono" lógicamente recordaron su pasado con los "cortos". "Ya pasó la época en la que fuimos rivales, ahora podemos hablar más distendidamente de fútbol, contar anécdotas y reirnos un poco. Eso es lo lindo de cuando dejás de jugar al fútbol: el reencuentro con amigos", contó el Burrito. "Los tres nos hemos enfrentado un montón de veces pero siempre nos valoramos porque sabíamos lo que éramos. En el fútbol nos conocemos todos", expresó el Mono, todavía portando la melena que lo identificó desde siempre.



Lógicamente el presente de sus equipos no fue un tema que esquivaron: "Boca es un equipo sólido que por algo lleva tanto tiempo puntero, es el fruto de la continuidad de un técnico que hace tiempo está con el equipo, ha logrado objetivos importantes y va en camino a lograr otros", contó el exguardavalla xeneize. En la vereda contraria Cavenaghi expresó: "Nos está costando encontrar el sistema de juego al que estabamos acostumbrados, pero hay refuerzos que llegaron hace poco y se están adaptando al club, creo que una vez que se ensamblen hay un buen plantel". "River no está pasando un buen momento, tiene buenos jugadores que han llegado, recién empieza la segunda etapa del torneo pero Boca ya sacó una diferencia importante, igual como es fútbol todo puede pasar en el fútbol, ojalá River pueda mejorar y descontarle puntos", manifestó Ortega.



Ortega, Cavenaghi y Navarro Montoya posaron para la sesión de fotos e incluso bromearon: "guarda con las rodillas", largó Cavenaghi cuando el fotógrafo les indicó que se agacharan, y ahí el "Burrito" agregó: "Ya no hay tanto aguante como antes". Así, entre risas los tres finalizaron la entrevista, no sin antes dejar asentada la apuesta entre Navarro Montoya y Ortega, donde quien salga perdedor en la Supercopa en Mendoza dentro de unos días tendrá que pagar una cena completa.

Con el arbitraje

Los tres exjugadores también hablaron del arbitraje polémico en el fútbol argentino, un tema que hoy por hoy se roba la atención y saca de contexto al fútbol. Y se mostraron prudentes.



"A mí me da pena que se minimice lo que es un Boca-River y los grandes futbolistas que hay en los dos equipos. Los árbitros toda la vida han acertado y se han equivocado, pero sin mala intención, el error está implícito en el fútbol", justificó Navarro Montoya.



Ariel Ortega, en tanto, no quiso involucrarse tanto en el tema aunque sí manifestó su molestia: "A mí personalmente es algo que me entristece porque el fútbol es hermoso, es sagrado jugarlo, es lo más lindo que me pasó en la vida y esas cosas que lo ensucian es algo que realmente me amarga".



"Recuerdo cuando íbamos a jugar un partido por Sudamericana o Libertadores, siempre pasaba este tipo de sospechas. No es fácil para los árbitros, son seres humanos que se pueden equivocar, hay que tratar de que estén tranquilos y que hagan su trabajo lo mejor posible", sostuvo "Cave" quien también dio su parecer con respecto a la reunión entre Barros Schelotto y Macri: "Yo creo que hubiese sido mejor evitar ese tipo de encuentros, sabemos que son amigos hace muchos años, pero que se dé justo en este momento tan polémico molesta. Creo que todos tenemos que aportar para que el fútbol argentino sea lindo y transparente".