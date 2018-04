Sacado. Pablo Pérez sale a gritar su tanto, el de la victoria agónica ante el escolta de la Superliga.





El mediocampista de Boca Pablo Pérez, autor del gol del triunfo ante Talleres, catalogó como "un paso muy importante" a la victoria por 2-1 conseguida sobre la hora. "Es un paso muy importante porque fueron tres semanas muy duras. Es un premio para los jugadores", declaró el volante tras el encuentro disputado en la Bombonera. "Fue uno de los peores partidos que jugué, me sentía muy cansado y hacer un gol así es muy importante", continuó de manera autocrítica. "Son los nervios que vivimos. Le dedico el gol a mi vieja y mi viejo", dijo en referencia a los insultos luego del tanto del triunfo, aunque también aprovechó la oportunidad ya más tranquilo, en los vestuarios, para "pedirle disculpas a ese hincha que tanto me insultaba por haberme descargado con él".

Desmentida

A contramano de la realidad e incluso lo afirmado por el DT, Pérez afirmó que no hubo ninguna "visita" de la barrabrava de Boca el sábado. "No nos juntamos con nadie. Terminamos de entrenar y nos fuimos a concentrar. Yo me fui a dormir la siesta. Está clarísimo", destacó.