"A este equipo le falta mucho trabajo". Con esa frase, el técnico de Desamparados, Luis Islas, marcó el contexto durante la semana. Y en la cancha de Trinidad anoche se ratificaron las palabras del exarquero. Es que su equipo tuvo otra pobre actuación y no pasó del 0-0 contra Estudiantes, que mantiene al equipo sanjuanino en zona de descenso.

Los tres cambios que implementó Luis Islas para su tercer partido en la conducción de Desamparados no dieron el efecto deseado. El "movete, Verde, movete, movete dejá de jo....", a los 24' por parte de los hinchas víboras fue el claro reflejo que desde la cancha los futbolistas no daban señales de buen juego. Más bien todo lo contrario. Por ello, el frenesí del DT en el banco de suplentes local y las múltiples indicaciones para con Matías Garrido para que agarre el balón. Pero Estudiantes, un equipo con cualidades que pueden llevarlo a estar en la pelea por ascender, dominó el ritmo del juego. Controló el balón y lo que no tuvo fue profundidad en los metros decisivos, pese a varias insinuaciones de su hombre más desequilibrante: Maxi Casas. A los 27', se produjo una llegada clara de la visita con el remate cruzado de Diego Medina que salió apenas desviado. Recién en el cierre del parcial, el víbora pudo acercarse un poco más en el campo y de esa forma neutralizar el ritmo del adversario.

El otro equipo sanjuanino del Federal A, Peñarol, recibirá mañana a las 11 horas a Liniers en Chimbas.

Poco se modificó en el complemento para el puyutano. Pese a los cambios que implementó Islas en el equipo, las respuestas futbolísticas no aparecieron (casi) nunca y entonces la gente se impacientó todavía más. Estudiantes, en cambio, mejoró en la ofensiva y tuvo varias aproximaciones, siendo la más clara a los 37' cuando Santiago Briñone metió un remate que se estrelló contra el travesaño de Jairo Díaz, quien en su debut en el arco sanjuanino en este certamen tuvo una buena labor. Y en el final, el víbora casi se saca un pleno con un remate de Bruno Rodríguez que se desvió en un compañero y no pudo entrar.