El margen de error empieza a ajustarse en Sportivo Desamparados. Con 12 fechas por delante, el objetivo de sumar para escapar al descenso se convierte en urgencia y hoy, cuando por la fecha 21 reciba a Sansinena de General Cerri en el Bicentenario, para el Víbora será todo a ganador. Otra, no le sirve. Es que el impulso inicial que le dio la llegada del Flaco Dillon a la conducción, se frenó y hace cuatro fechas que no puede ganar, con las lógicas consecuencias negativas cuando se trata de salvar la categoría. Si quiere quedarse, este Desamparados está obligado a empezar a ganar, sea como sea. Más siendo local y sabiendo que las fechas pasan y que si bien quedan más de 30 puntos por disputar, es el momento de empezar a asegurarlos.

Con todas esas necesidades y vestido con la urgencia de una victoria, Sportivo Desamparados no la tendrá fácil ante un Sansinena que está en la quinta ubicación de la Zona Sur, aunque llega golpeado por la caída ante Cipolletti como local en la fecha de entresemana. Pero la mirada está puesta en este Desamparados que sigue sufriendo una temporada mal concebida y que hoy lo castiga. El equipo de Dillon viene de empatar en Mendoza y sumó su segundo empate consecutivo tras la igualdad en el clásico contra Peñarol. Si bien no perdió, tampoco ganó y eso es lo que necesita el Puyutano: sumar triple. En la formación, el entrenador sanjuanino no terminó de confirmar los titulares ya que espera la evolución de Guillermo Pfund que podría ser titular en la zaga en el lugar de Marcos Cabrera y también aguarda por Velázquez, quien tendría altas chances de ser titular, reemplazando a Santiago Ceballos en la ofensiva puyutana. El modelo seguirá siendo el mismo, con la línea de cuatro en el fondo, cuatro volantes con Matías Garrido más suelto para ser generador de juego y dos puntas.

Para Sportivo Desamparados, el tiempo se acorta. Las fechas pasan y de local, lo único que le sirve es ganar. En la lucha por la permanencia, lo peor es no hacerse fuerte en San Juan y hoy tiene la chance de empezar a revertirlo. Arrancó bien contra Liniers el 26 de junio pasado y a casi un mes, en ese mismo estadio Del Bicentenario, el objetivo se convierte en obsesión: una victoria.

Olimpo recibe a Ferro de Pico

El líder de la zona Sur, Olimpo de Bahía Blanca, recibirá hoy a Ferro de General Pico, en uno de los cotejos más atrayentes de la fecha 21 del torneo Federal A de fútbol, que otorgará un ascenso a la Primera Nacional. El partido se desarrollará en el estadio Roberto Carminatti del club "aurinegro", a partir de las 15.55, con emisión en directo de la TV Pública. El arbitraje correrá por cuenta de José Díaz, de la liga de Villa Mercedes. Olimpo está en condiciones de ensanchar la diferencia en la cima de la tabla, pues su más inmediato perseguidor, Villa Mitre de Bahía Blanca, tiene fecha libre. La programación completa de la fecha 21 del Federal A es la siguiente: Zona Sur: a las 15 Camioneros-Huracán Las Heras de Mendoza; Juan Nebbietti (Río Colorado); Independiente de Chivilcoy-Juventud Unida, José Sandoval (Concordia); Sol de Mayo-Liniers, Luciano Julio (Cipolletti). A las 16, Cipolletti de Río Negro-Ciudad de Bolívar; Alvaro Carranza (Villa María) y Argentino de Monte Maíz- Círculo Deportivo, Pablo Núñez (San Juan).

Zona Norte: a las 11 Belgrano-Crucero del Norte. A las 15 Douglas Haig-Atlético Paraná, Sarmiento-Las Parejas. A 15.30: Defensores de Belgrano-Gimnasia y Tiro.