No será una fecha más para Sportivo Desamparados que está hoy en medio de una racha que lo condiciona desde todos lados. Con 11 fechas sin ganar, para el Puyutano un triunfo ya no es urgencia ni necesidad, es casi cuestión de supervivencia en el Federal A y sabiendo eso, hoy a las 16.30 abrirá la fecha 24 de la Zona 1 del torneo recibiendo al encumbrado Cipolletti de Río Negro. Ganar o ganar será su bandera y para eso apostará todo a ser ofensivo y práctico. Su entrenador, Marcelo Fuentes, que aún no ha podido festejar una victoria en este ciclo, decidió variantes tácticas y también obligadas, tratando de revertir este presente que condiciona su futuro. El regreso de Lucas Marquez en defensa, la presencia de Roberto Martín en el medio más el ingreso de Santiago Tello son los retoques a los que apeló para tratar de darle volumen de juego a un equipo que necesita a gritos liberarse de esa presión de no ganar. El talento de Garrido, la potencia de Cáceres, el corazón de Lucas Ceballos parecen ser los pilares donde Desamparados tratará de edificar una reacción que le permita meterse en zona de clasificación. Del otro lado estará Cipolletti, uno de los que ha tenido regularidad en toda esta temporada y nunca ha dejado los primeros puestos de la tabla. Práctico, simple y sencillo. Con pocas bajas y una base ya conocida, Cipo promete ser una prueba de fuego para un Desamparados al que hoy desde hace rato, solo le sirve ganar.