Se va achicando el margen de error en el camino de la salvación para Sportivo Desamparados y hoy, desde las 16, el Puyutano jugará en Río Negro ante Cipolletti buscando ese aire que tanto necesita para empezar a edificar la campaña que lo saque de las posiciones de descenso. No será sencilla el desafío para el equipo de Ricardo Dillon que viene en una racha de empates que no le permiten salir del fondo. En la previa, el entrenador sanjuanino no modificó el once que viene de igualar ante Villa Mitre. De esta manera el equipo formará con Jairo Díaz en el arco, Ezequiel Neyra, Agustín Callejas, Guillermo Pfund y Lucas Ceballos en la defensa, Rodrigo Brandán, Emanuel Décimo, Javier Pereyra y Matías Garrido en el mediocampo junto a Bruno Rodríguez y Santiago Ceballos en el ataque. Con ese panorama y sabiendo que lo que sirve es ganar, Desamparados se jugará todo en Río Negro ante un Cipolletti que hoy está afuera del Reducido y lejos de las expectativas que se trazaron en el inicio de la temporada. Para los dos, es ganar o ganar y en Desamparados, el plus que tiene todo es que la pelea por mantener la categoría se agudiza jornada tras jornada.

En la apertura de esta fecha 24, Independiente de Chivilcoy dio la nota al ganarle como visitante a Huracán Las Heras en Mendoza por 3-0, mientras que en el otro anticipo, en Bolívar, Ciudad derrotó por 2-1 a Estudiantes de San Luis. Hoy, sin Peñarol-Sol de Mayo suspendido, la jornada tendrá los siguientes partidos: Sansinena, en General Cerri recibirá al líder, Olimpo de Bahía Blanca, mientras que Villa Mitre será local de Camioneros; en San Luis, Juventud Unida jugará ante Círculo Deportivo y en Pico, Ferro será local de Argentino de Monte Maíz.