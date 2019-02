Siempre hay que buscar algo más. Siempre, cuando hay ambiciones, el objetivo tiene que ser superador y en esa postura está hoy Sportivo Desamparados. Esta noche, desde las 20.45 afrontará en Chaco su primera salida en la Segunda Fase del Torneo Federal A, con el firme propósito de seguir siendo líder de la Zona B. Será visitante de Sarmiento de Resistencia que en un mini-torneo como este, no pudo comenzar ganando y hoy jugará con esa presión encima. Desamparados metió el clásico contra Maipú en el debut y empezó a hacer sus cuentas sabiendo que sumar de visitante es clave y mucho mejor si se tratara de los tres puntos.



Con todo en orden y un cambio solamente, el equipo de Víctor Andrada parece haber encontrado el sistema y los nombres para apuntalar sus aspiraciones. La recuperación absoluta de Carlos Fondacaro le devolvió más fútbol desde el mediocampo, mientras que otro de los recuperados como Silvio Prieto le agregaron más desequilibrio en el ataque. El entrenador mantiene las dos líneas de cuatro como sistema en su defensa y el mediocampo, mientras que ataca con dos puntas. Los nombres ya casi que salen de memoria con Martín Perelman en el arco; en la defensa, vuelve a apostar a Emmanuel Décimo como lateral, regresando Alfredo González Bordón como primer central junto a Federico García más Ramella como lateral por la izquierda, en la posición en la que jugaba Leonel Pietkiewicz, hoy ya recuperado de una molestia física. En el medio, la dupla de volantes internos se arma con Carlos Fondacaro y Gabriel Solis, mientras que por la izquierda es inamovible Ariel Sánchez y hoy por la derecha estará Gerardo Corvalán en el lugar de Pablo Jofré, en una decisión de índole táctica. Arriba, la propuesta es con Lastra y Prieto, dos jugadores de características similares que han rendido.



En Sarmiento, el técnico Raúl Valdez incluyó dentro de los titulares al zaguero central chaqueño Enzo Emanuel Córdoba, en reemplazo del paraguayo Ronald Huth, expulsado ante For Ever. El otro cambio será el regreso de Claudio Cevasco, quien no pudo estar en el clásico ante For Ever por un tema personal y lo hará por Gonzalo Alarcón.



Si bien en el entrenamiento no participaron de la parte futbolística Alexis Bulgarelli (aquejado desde hace algunos días de una fatiga muscular), y el Tanque Luis Silba, con una mínima carga en el isquio; se estima que ambos serán titulares ante los sanjuaninos. En la práctica, Valdez los reemplazó por Gonzalo Cañete y Maximiliano Gauto González, respectivamente, por lo que el equipo ante Desamparados seguramente formará con: Juan Ignacio Carrera; Jonathan Gallardo, Brian Berlo, Enzo Córdoba y Federico López; Ángel Piz, Claudio Cevasco y Marcos Fernández; Alexis Bulgarelli, Luis Silba y Matías Quiroga.



No será una visita sencilla para Desamparados. En esta Segunda Fase no hay margen de error y si hay ambiciones de por medio, el Puyutano tendrá que ir por algo más que un empate en Resistencia.

Apertura de la 18va a puro gol



Tigre y Banfield empataron anoche 4 a 4, en un partido jugado en Victoria por la fecha 18a. de la Superliga. Federico González (dos), Walter Montillo y Lucas Janson, de penal, anotaron los goles de Tigre, que terminó con diez hombres por la expulsión de Ignacio Canuto y sigue último en la tabla de promedios para el descenso.



Agustín Fontana (dos) y Jesús Dátolo (dos, ambos de penal), lo hicieron para el "Taladro", que desperdició una ventaja inicial de dos tantos y sigue sin ganar bajo la conducción de Hernán Crespo.



En tanto, hoy continuará la fecha con otros tres partidos. El más destacado se dará en Avellaneda, cuando Independiente reciba a Unión desde las 19.20 horas. En el primer turno, a las 17.10, Estudiantes será anfitrión de Patronato. Mientras que a las 19.20, Atlético Tucumán hará lo propio contra Talleres.



Al cierre de la edición se medían, Huracán con Vélez y Lanús ante Gimnasia.