Exactamente siete fechas. Cuarenta y seis días. Dos duras goleadas y cambio de director técnico. Todo eso buscará dejar en el olvido Sportivo Desamparados hoy, cuando reciba a Olimpo de Bahía Blanca por la 20ma fecha del Federal "A". El partido se disputará en Puyuta desde las 15.30 horas y contará con el arbitraje del cordobés Fabricio Llobet.

Sportivo, que viene de caer ante el líder Deportivo Madryn, buscará hoy ante el escolta volver a la victoria. La última vez que ganó fue por la fecha 12 ante Villa Mitre, después de eso vino el declive que incluyó las dos derrotas por 4 a 0 ante Bolívar en Buenos Aires y Juventud Unida en San Juan que terminaron con la salida de Cristian Bove y la llegada de Marcelo Fuentes. El experimentado DT buscará hoy terminar con esa racha y propondrá un equipo ofensivo, buscando en Matías Garrido y Federico Paz la creación de fútbol que tanto necesita. Con respecto al último encuentro, realizará dos variantes, una será táctica con el ingreso de Tomás Lerman por Agustín Callejas buscando reforzar el mediocampo y la otra será obligada con el ingreso de Paz por Julio Cáceres. El enfrentamiento por la primera rueda en Bahía fue triunfo para Desamparados por 1 a 0 con gol de Décimo, pero ahora la historia es otra y para el Víbora será una parada clave de cara a su futuro sabiendo que quedarán una decena de fechas por delante y que el próximo domingo se medirá en el clásico sanjuanino de la categoría ante Peñarol.

Peñarol apuesta en Bahía

Sportivo Peñarol quiere volver a la senda del triunfo o al menos sumar para no perder terreno entre los primeros puestos de la Zona 1 del Federal "A". El Bohemio jugará hoy a las 15.30 ante Villa Mitre en Bahía Blanca en uno de los encuentros por la 20ma fecha del torneo. El equipo de Chimbas viene de empatar de local en Pocito ante Ferro de General Pico donde no jugó del todo bien y sintió en lo físico el trajín de los últimos encuentros, venía de sumar cuatro victorias consecutivas que lo metieron de lleno entre los clasificados, pero no solo eso, sino que le sirvió para afianzarse en su juego ahora de la mano de Edgardo Herrera. Con un solo cambio (López por Yori en defensa), para el Bohemio será vital sumar sabiendo que quiere llegar entonado al clásico dentro de una semana ante Desamparados, ni más ni menos.