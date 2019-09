Intactos. Gustavo Salinas, Claudio Lobos -DT-, Fernando Berboso, Alejandro Molina y Oscar Mallea son parte del plantel Senior de Desamparados.

Nunca dejarán de ser futbolistas. Es un estilo de vida, una forma de sentir todo lo que les pasó porque nacieron, crecieron y terminarán sus días siendo futbolistas. Esa pasión íntima moviliza todo y en Sportivo Desamparados hay margen para seguir sosteniendo el fuego sagrado. Oscar "Pato" Mallea es uno de los pioneros en darle sustento a la pasión coordinando el grupo de los Senior Puyutanos que están ya en la recta final de lo que será su debut en el Torneo de la Liga Sanjuanina donde irán para retener su corona en la categoría Mayores. Será el cuarto certamen que afronten y no bajaron del podio en todos los que disputaron. Subcampeones, terceros y en la primera parte de este 2019, por fin campeones. Es un logro y a la vez un compromiso que afrontan con la misma intensidad de sus tiempos de jugadores activos.



El Pato Mallea desnuda los detalles que los hacen darse tiempo aún cuando la vida misma se los quita: "Somos un grupo de 25 futbolistas que siempre mantuvimos contacto pero que gracias al torneo de Senior nos pudimos reunir en serio. No hay una agenda de entrenamientos porque cada uno tiene su vida pero a la hora de los partidos, no falta nadie. Es lindo más allá de lo que se juega y de que siempre se quiere ganar, poder compartir con exrivales que hacían años no se los encontraba. Eso es lo bueno más allá de jugar, de sentirse futbolista".



Pero claro, no es sencillo sostener la estructura de un equipo. Los gastos pesan y hay una organización que mantener: "Tenemos a Claudio Lobos como técnico y tratamos de seguirlo. El club Desamparados nos provee indumentaria y el resto de lo que se gasta, como arbitrajes y canchas, corre por cuenta de cada uno de nosotros. Lo hacemos con gusto porque el fútbol está en nuestra sangre y lo asumimos siempre así", contó Mallea.



Entrando ya en el repaso de lo que son los torneos de la Liga, Mallea tiene su opinión al respecto después de algunos incidentes que le pusieron otro final al primer semestre: "En nuestra categoría todo fue normal pero en la otra, sucedieron algunas cosas que amargan. Pero se lo que somos los futbolistas y siempre hay que aprender de lo que se nos pone por delante. Esa es la visión".

El comienzo

Mañana, en el Departamento de Fútbol Senior de la Liga Sanjuanina que encabeza Mario Pacheco, se realizará la última reunión preparatoria de los delegados de cada equipo para afinar detalles del comienzo del segundo torneo del año que será el lunes 30 en cancha de Unión.