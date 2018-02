Por otra alegría. Sportivo Desamparados comenzará hoy una etapa difícil en el torneo Federal A. Pero sus ilusiones de trepar hasta llegar al ascenso no decaen.

Difícil. Complicado. Pero de ninguna manera imposible. Ese es el pensamiento de todo Sportivo Desamparados que hoy, en el inicio de la segunda fase del torneo Federal A de fútbol, por la ronda Campeonato, visitará a Alvarado de Mar del Plata, uno de los equipos que se ha armado para ascender.



El partido, que comenzará a las 20, se jugará en el estadio “José María Minella”, el mismo donde todos los veranos los porteños ven su “River-Boca” con que larga el año.



Indudablemente la mayor novedad para el choque de hoy es la ausencia en Alvarado de su contratación estrella: Walter Erviti. Ocurre que el ex Independiente no ha recibido el transfer justamente de la institución de Avellaneda y no está habilitado para jugar.



La presencia de Erviti había llenado de ilusiones a los marplatenses, que ahora se las tendrán que arreglar con lo que tienen más casero para medirse con el ordenado y siempre peligroso de visitante equipo del Purruco Antuña.



El resto de ambas formaciones no presenta mayores variantes y los dos pondrán en cancha lo que mejor tienen. La fase recién está empezando. Por eso la sorpresa es vital.

Las probables alineaciones son:



Alvarado: Francisco Rago; Matías Caro, Ezequiel Paulucci, Gastón Martínez y Tomás Mantia; César Cocchi y Pablo Saucedo; Marcos Litre, Gonzalo Lucero o Joaquín Susvielles y Francisco Molina; Wilson Albarracín. DT: Mauricio Gigante.



Desamparados: Martín Perelman; Emanuel Martínez Schmith, Ariel Agüero, Ricardo Bernay y Facundo Torres; Pablo Jofré, Nicolás Sottile, Juan Raponi y Agustín Domenez; Carlos Fondacaro y Matías Chavarría. DT: Raúl Antuña.

Estadio: “José María Minella”.

Árbitro: Sergio Testa (Bahía Blanca).