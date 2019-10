En las alturas. A Silvio Prieto no le alcanza su salto y la pelota será despejada por el defensor Damián Jara, una de las figuras del partido. Desamparados, como local, no pudo romper el cero ante Cipolletti en el estreno como técnico de Nazareno Godoy.

Desamparados no pudo, de local, con Cipolletti de Río Negro. Terminó 0-0. El debut de Nazareno Godoy como técnico, que marcó mucho entusiasmo y esperanza en la gente Puyutana, se fue diluyendo con las acciones de juego. Porque el equipo dejó en la cancha casi lo mismo que venía haciendo. Se dio una mejora, pero fue ínfima.



El primer tiempo fue pobre. Porque empezó con Desamparados dispuesto a sacar rápidas diferencias pero después fue decayendo en su nivel. Y porque la visita nunca le encontró la vuelta a sus movimientos ofensivos.



Antes que se cumplieron los primeros 10", el Puyutano ya había forzado tres corner. Pero falló en la puntada final y eso empezó a ponerlo nervioso. Estaba claro que su obligación por quedarse con los tres puntos le fue jugando en contra.



Promediando la etapa empezaron a dominar las imprecisiones. Los pases mal dados. Y empezó a verse algo de pierna fuerte.



Sobre los 32" la visita encontró sorpresivamente una oportunidad para marcar. Morales, en un interesante movimiento individual, quedó de cara al gol. Pero el cruce de Bordón y la reacción del arquero Cruzat se lo impidieron.



La acción se fue al descanso ante una completa mediocridad. No quedaron acciones para recordar.



El complemento, en su inicio, mostró más de lo mismo. Desamparados abusó del pelotazo y eso no le dio buenos resultados en el ataque. Cipolletti, que no mostraba grandes pretensiones, fue llevando el partido a lo que buscaba.



Entonces el flamante técnico Nazareno Godoy le fue metiendo mano a su banco (del otro lado, Gustavo Coronel hizo lo mismo) y eso le dio mejores resultados al equipo local que a la visita.



Así, Desamparados entró otra vez más en contacto con la pelota y empezó a llegar con frecuencia y también con peligro. A los 34" Lastra no pudo conectar cuando se aclamaba el gol y cuatro minutos más tarde el propio Lastra la estrello en uno de los palos.



El tiempo se terminó sin cambios. El 0-0 quedó estampado tras un partido de color gris. Plagado de imprecisiones y con poco nivel futbolístico. Nazareno Godoy tendrá que trabajar bastante en éstos días.



En los otros partidos de la zona que se jugaron a último hora, se dieron triunfos visitantes. En San Luis, uno de los líderes Deportivo Maipú de Mendoza, dio el golpe y le ganó al local Juventud Unida por 1-0. El único gol del partido lo anotó Mario Vallejo, a los 3 minutos del primer tiempo.



En el restante encuentro, Deportivo Madryn derrotó por 2-0 a Olimpo, en la ciudad de Bahía Blanca. Matías Presentado y Alejandro Distaulo anotaron los goles del triunfazo de Madryn.

Peñarol no pudo en Sansinena

La recuperación no se dio y para Sportivo Peñarol, el viaje a Sansinena en General Cerri se terminó convirtiendo en derrota al perder por 2-0 y terminar con dos jugadores menos por las expulsiones de Pablo Costi, en el primer tiempo, y de Walter Estrada, en el comienzo del segundo tiempo. Enzo Fernández y Diego Ramírez marcaron los goles del conjunto local que supo aprovechar sus momentos de partido para sacar la ventaja en cada uno de los parciales del encuentro.



Para Sportivo Peñarol, el momento no es sencillo ya que sumó su segunda derrota consecutiva y tiene pendiente el poder ganar en San Juan, una ventaja que está dando en ya 9 fechas y que se traduce en la posición que tiene en la tabla. Lo ayuda el pobrísimo desempeño de Circulo Otamendi de Mar del Plata que sigue sin ganar y está en la última posición de la Zona B con serio peligro de permanencia si es que no reacciona en su campaña. Pero Peñarol necesita volver al triunfo y la opción será contra Sol de Mayo en la próxima jornada del torneo.