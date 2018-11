Retroceso. Desamparados chocó contra la racha Merlo de Racing de Córdoba y terminó perdiendo con más pena que gloria frente a la Academia cordobesa aunque la derrota no lo bajó de la punta.

Para atrás. Un paso en falso para Sportivo Desamparados en el Torneo Federal A y es que Racing de Córdoba entonado por la racha ganadora del efecto Mostaza Merlo le terminó ganando por 2-0 en una opaca producción del Puyutano. Dentro de la mirada optimista de esta inesperada caída en Nueva Italia, tendrá valor decir que pese a la derrota, Desamparados sigue siendo único líder con la combinación de los otros resultados. Pero en el repaso negativo, no se podrá ocultar la fatla de juego, de profundidad y de situaciones de peligro que sufrió Sportivo en Córdoba. Una falsa producción que llenó de preguntas el futuro inmediato de un equipo que sabía muy bien lo que hacía pero que ante Racing, dudó y lo pagó carísimo.



En el comienzo, la presión de la Academia cordobesa amagó con arrinconar a Desamparados porque sus volantes presionaron bien, le dieron juego a Pallares que es el cerebro y con eso, complicó. Se acomodó Sportivo con la producción de Solis junto a Sottile y en esos primeros 15" generó lo mejor jugando con las apariciones de Sánchez y de Jofré por los costados. Pero faltó profundidad y eso pasó factura en Sportivo. Racing se fue animando y Perelman tuvo que intervenir ante las llegadas de Echarri. Pero a los 31" apareció Correa y puso el 1-0 que castigaba la falsa producción de Desamparados.



En el complemento, Andrada siguió con el mismo libreto. Arrancó igual, sin tener volumen de juego, sin peso arriba y eso le facilitó las cosas a Racing que se fue acomodando a la ventaja y empezó a golpear de contra con espacios. Así, se vinieron los peores minutos de Sportivo en Córdoba. La pasó mal y se desdibujó en el mediocampo. Racing se fue animando, lo buscó pero nunca lo encontró. Entró Michel García por Sottile pero el cambio no surtió efectos. Desamparados no tenía juego y eso condenaba cualquier intento. Llegó el tramo final del juego y cuando se moría el partido, Echarri sentenció exageradamente en las cifras una pobre producción de Desamparados. Fue caída con más pena que gloria para el líder de la Zona 3 que quedó en deuda consigo mismo y todo lo que había mostrado antes.

El resto Zona 3

En esta fecha de la Zona 3, en la mañana del domingo, en San Luis, Juventud Unida Universitario y Huracán Las Heras de Mendoza igualaron 1 a 1. Joel Juncos abrió la cuenta para los mendocinos y empató Joel Alba para los puntanos. En la tarde, en Mendoza, Deportivo Maipú no pudo con Sportivo Belgrano y terminaron empatando sin goles. Finalmente, y al cierre de esta edición, en Catamarca, San Lorenzo recibía a Estudiantes de San Luis. Quedó libre Estudiantes de Río Cuarto.

Posiciones

Zona 3







Equipos Pts. J G E P Gf Gc



Sp. Desamparados 19 12 5 4 3 12 8



Estudiantes (Río IV) 18 11 4 6 1 13 9



Huracán LH (Mza) 18 12 4 6 2 12 7



Dep. Maipú (Mza) 18 12 4 6 2 11 10



Juv. Unida (SL) 14 11 3 5 3 12 13



Belgrano (SF) 13 12 3 4 5 9 12



Estudiantes (SL) 12 10 2 6 2 9 11



Racing (Cba) 11 11 3 2 6 12 14



San Lorenzo (Cat) 8 11 1 5 5 7 13